Krašto apsaugos ministerija baigia naudoti šių metų asignavimus

„Šių metų Krašto apsaugos ministerijos biudžeto vykdymas šiai dienai siekia 94,3 proc.“, – penktadienį BNS nurodė ministerija.
Lapkritį portalas „15min“ skelbė dalies opozicijos nuogąstavimus, kad keičiantis ministerijos vadovybei ir stringant kai kurių su įsigijimais susijusių darbo grupių veiklai, gali būti panaudoti ne visi šiemet numatyti asignavimai gynybai.
Šių metų gynybos biudžetas siekė apie 4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba beveik 3,35 mlrd. eurų.
Dar ketvirtadienį KAM buvo informavęs BNS, kad tuomet buvo panaudotas 71 proc. biudžeto, bet žadėta artimiausiomis dienomis atlikti didelius mokėjimus už ginkluotę.
2025 metais ministerija mokėjo įmokas už tankus „Leopard“, raketinės artilerijos sistemas HIMARS, oro gynybos sistemas NASAMS, haubicas CAESAR ir kitą ginkluotę bei amuniciją.
Kitąmet gynybos biudžetas sieks 5,38 proc. BVP arba 4,78 mlrd. eurų.
