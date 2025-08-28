Šalies gyventojai įvertino ministrus: ten visi „brokuoti“

LNK žurnalistų kalbinti didmiesčių gyventojai skilo į dvi stovyklas – nuo raginimų palikti ramybėje ir nedaryti chaoso, iki griežto nepasitikėjimo ir net raginimų skelbti naujus rinkimus.
„Galvoju, kad tai vieni iš padoriausių žmonių savo darbu ir darbo kokybe praėjusiuose devyniuose mėnesiuose. O kas liečia naują premjerę, tai galiu patraukioti pečiais, bet tegul Dievas palaimina jos darbą“, – sakė gyventojas.
Stabilumo šalininkai prašo nebesukelti audrų.
„Reikia senąją palikti ir tegul dirba, o nedaryti košės. Reikia kuo mažiau keisti, o nedaryti chaoso“, – akcentavo klaipėdietė.

Yra ir tokių, kurie kviečia patikėti profesionalais.
„Ne dešimtukui, bet kažkaip tikiu ministrais“, – tikino senjorė.
„Jei jis kompetenciją turi savo darbe – tai nuostabu, tegu jis dirba“, – džiaugėsi vyras.
Vis dėlto ne vienas kalbintas žmogus kirto aštriai.
„Tokie ministrai, ypač tas K. Budrys, tai siaubas kažkoks“, – rėžė praeivė.
„K. Budrys, aišku, Gitano Nausėdos žmogus, o jam ramiau. Čia ne Gabrielius Landsbergis“, – kalbėjo senjoras.
Kiti kandžiai brėžė liniją ir D. Šakalienei.
„Toks ministras turėtų būti vyras. Kaip pasakyti – tvirtesnis, o dabar per gležni pečiai“, – teigė klaipėdietis.
Jam antrino ir kiti.
„Gal geriau rinkti vyrus į karinę sistemą, kurie išmano, yra tarnavę“, – svarstė gyventojas.
Yra ir abejingų ar pavargusių nuo politikos kaitros.
Ar tas ar tas bus – tas pats. Bendras vaizdas nesikeičia
„K. Budrį mažai pažinau, nieko negaliu pasakyti. O D. Šakalienė man nelabai. Sunku net pasakyti, kad ten visi „brokuoti“, – nuomone dalinosi pašnekovė.
„Ar tas ar tas bus – tas pats. Bendras vaizdas nesikeičia“, – šnekėjo vyras.
„Reikėtų viską keisti iš naujo ir daryti naujus rinkimus“, – siūlė moteris.
Nepaisant aitrėjančių tonų, pasigirsta ir pragmatiškų vertinimų.
„Tegul pasilieka. Yra kam spręsti, geriau žinantiems, išmanantiems. Tautos balsas eina netoli“, – sakė praeivė.
„K. Budrys – žmogus, kuris turi žodyną, moka kalbėti ir aiškiai išreiškia mintis. Šukuosena patinka“, – teigė gyventojas.
