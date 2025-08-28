 Šalies gyventojai įvertino ministrus: ten visi „brokuoti“

Šalies gyventojai įvertino ministrus: ten visi „brokuoti“

2025-08-28 10:38
LNK inf.

Prezidentui viešai pareiškus pasitikėjimą tiek užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, tiek už krašto apsaugą atsakinga Dovile Šakaliene, gatvėse užvirė emocijos.

Šalies gyventojai įvertino ministrus: ten visi „brokuoti“ / S. Lisausko, P. Peleckio / BNS nuotr.

LNK žurnalistų kalbinti didmiesčių gyventojai skilo į dvi stovyklas – nuo raginimų palikti ramybėje ir nedaryti chaoso, iki griežto nepasitikėjimo ir net raginimų skelbti naujus rinkimus.

„Galvoju, kad tai vieni iš padoriausių žmonių savo darbu ir darbo kokybe praėjusiuose devyniuose mėnesiuose. O kas liečia naują premjerę, tai galiu patraukioti pečiais, bet tegul Dievas palaimina jos darbą“, – sakė gyventojas.

Stabilumo šalininkai prašo nebesukelti audrų.

„Reikia senąją palikti ir tegul dirba, o nedaryti košės. Reikia kuo mažiau keisti, o nedaryti chaoso“, – akcentavo klaipėdietė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Yra ir tokių, kurie kviečia patikėti profesionalais.

„Ne dešimtukui, bet kažkaip tikiu ministrais“, – tikino senjorė.

„Jei jis kompetenciją turi savo darbe – tai nuostabu, tegu jis dirba“, – džiaugėsi vyras.

Vis dėlto ne vienas kalbintas žmogus kirto aštriai.

„Tokie ministrai, ypač tas K. Budrys, tai siaubas kažkoks“, – rėžė praeivė.

„K. Budrys, aišku, Gitano Nausėdos žmogus, o jam ramiau. Čia ne Gabrielius Landsbergis“, – kalbėjo senjoras.

L. Balandžio / BNS nuotr.

Kiti kandžiai brėžė liniją ir D. Šakalienei.

„Toks ministras turėtų būti vyras. Kaip pasakyti – tvirtesnis, o dabar per gležni pečiai“, – teigė klaipėdietis.

Jam antrino ir kiti.

„Gal geriau rinkti vyrus į karinę sistemą, kurie išmano, yra tarnavę“, – svarstė gyventojas.

Yra ir abejingų ar pavargusių nuo politikos kaitros.

Ar tas ar tas bus – tas pats. Bendras vaizdas nesikeičia

„K. Budrį mažai pažinau, nieko negaliu pasakyti. O D. Šakalienė man nelabai. Sunku net pasakyti, kad ten visi „brokuoti“, – nuomone dalinosi pašnekovė.

„Ar tas ar tas bus – tas pats. Bendras vaizdas nesikeičia“, – šnekėjo vyras.

„Reikėtų viską keisti iš naujo ir daryti naujus rinkimus“, – siūlė moteris.

Nepaisant aitrėjančių tonų, pasigirsta ir pragmatiškų vertinimų.

„Tegul pasilieka. Yra kam spręsti, geriau žinantiems, išmanantiems. Tautos balsas eina netoli“, – sakė praeivė.

„K. Budrys – žmogus, kuris turi žodyną, moka kalbėti ir aiškiai išreiškia mintis. Šukuosena patinka“, – teigė gyventojas.

Algis
Čia kvailas straipsnis. Klausia žmonių, kurie net nesidomi Lietuvos problemomis, o juo labiau užsienio reikalais. Čia tas pats kai buvo surengtas referendumas dėl atominės elektrinės statybos. Ką gali pasakyti žmogus, kuris apie atominės elektrinės veikimą net nieko neišmano. Reikia žiūrėti kaip žmogus dirba. O Šakalienė kol kas geriausia gynybos ministrė, pranoko visokias juknevičienes, anušauskus ir kačiūnus su jeglinskiais. O su Budriu kol kas net nėra ką palyginti, jis visa galva aukščiau už visus buvusius.
