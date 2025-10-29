Šaltiniai atskleidžia realiausią kandidatą į krašto apsaugos ministrus

Tęsiantis krašto apsaugos ministro paieškoms, realiausiu kandidatu pakeisti Dovilę Šakalienę įvardijamas socialdemokratų vicepirmininkas, Seimo narys Robertas Kaunas. Apie tai Eltai patvirtino šaltiniai.
Kiek anksčiau naujienų portalas „Lrytas“ skelbė, jog 2024 m. spalį į Seimą išrinktas socialdemokratas siekia tapti Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovu. Tiesa, tuomet į šį postą svarstyta deleguoti dabartinį susisiekimo ministrą Jurą Taminską.
Eltos šaltinių teigimu, šiuo metu R. Kaunas – realiausias kandidatas į krašto apsaugos ministrus.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai šios informacijos nei patvirtino, nei ją paneigė.
„Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos“, – sakė jis.
Tuo metu susisiekus su pačiu R. Kaunu, parlamentaras teigė kol kas premjerės I. Ruginienės kvietimo prisijungti prie Ministrų kabineto nesulaukęs. Ar sutiktų, jeigu jam būtų pasiūlyta vadovauti KAM, politikas neatsakė.
„Jokio oficialaus pasiūlymo aš šiandienai neturiu. Jeigu būtų oficialūs pasiūlymai tai tikrai ir jūs žinotumėte, žurnalistai ir Prezidentūra – visi žinotų“, – Eltai trečiadienį teigė R. Kaunas.
Jeigu būtų oficialūs pasiūlymai tai tikrai ir jūs žinotumėte, žurnalistai ir Prezidentūra – visi žinotų.
„Nereikėtų spekuliuoti, kas būtų jeigu būtų. Tikrai šiandien aš tokio siūlymo neturiu, todėl spekuliacijų ta tema – nereikėtų“, – dėstė socialdemokratas.
Šiuo metu R. Kaunas Seime dirba Ateities bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetuose.
ELTA primena, kad premjerė I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Antradienį spaudoje pasirodė informacija, kad premjerė svarsto į KAM vadovus teikti dabartinį susisiekimo ministrą Jurą Taminską. Tuomet premjerės patarėjas I. A. Dobrovolskas taip pat teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos. Pats J. Taminskas žurnalistams neatsakė, ar sulaukė kvietimo tapti krašto apsaugos ministru.
Naujausi komentarai