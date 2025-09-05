Šaltiniai: premjerė atmetė Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres

ELTA primena, jog kandidatė į aplinkos ministres ketvirtadienį susitiko su I. Ruginiene. Po susitikimo pati R. Saulytė žurnalistams teigė suprantanti, jog jai trūksta reikiamų kompetencijų ministerijos vadovės darbui. Vis tik, ji tikino, jog tapusi premjere burtų stiprią specialistų komandą.
Ketvirtadienį prezidentas pareiškė skeptiškai vertinantis „aušriečių“ deleguojamą kandidatę. Vis dėlto, anot jo, pirmiausia dėl R. Saulytės kandidatūros turi apsispręsti I. Ruginienė.
Su R. Saulyte tiek Eltai, tiek BNS susisiekti nepavyko.
I. Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas BNS sakė negalintis nei paneigti, nei patvirtinti tokios informacijos, o aplinkos ministro portfelį valdančios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis BNS nurodė neturintis informacijos apie tokį sprendimą.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams yra patvirtinęs, kad R. Saulytė nėra vienintelė kandidatė vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau kitų siūlomų pavardžių neatskleidė.
R. Saulytė nuo gegužės dirbo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclere, tačiau šiose pareigose išbuvo tik kelis mėnesius.
Anksčiau kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
Naujausi komentarai