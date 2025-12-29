Tarpušvenčiu atostogauja penktadalis Ministrų kabineto narių

Kaip skelbiama viešoje darbotvarkėje, ministrė pirmininkė atostogaus pirmadienį ir antradienį, o šiomis dienomis ją pavaduos Finansų ministerijos vadovas Kristupas Vaitiekūnas.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, kaip skelbiama jo darbotvarkėje, ilsėsis nuo pirmadienio iki trečiadienio. Tuo metu Žemės ūkio ministerijos vadovas Andrius Palionis atostogaus visą savaitę.
Apie atostogas tarpušvenčiu informavo trys Vyriausybės nariai, pirmadienį užpildytos buvo penkių ministrų darbotvarkės. Likusių septynių ministerijų vadovų darbotvarkės pirmąją tarpušvenčio darbo dieną – tuščios.
