Tarpušvenčiu atostogauja penktadalis Ministrų kabineto narių

2025-12-29 10:59
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Tarpušvenčiu atostogų išėjo penktadalis Ministrų kabineto – pirmadienį suplanuotas nuotolinis Vyriausybės posėdis vyks be atostogaujančių ekonomikos ir inovacijų bei žemės ūkio ministrų ir premjerės Ingos Ruginienės. 

Tarpušvenčiu atostogauja penktadalis Ministrų kabineto narių / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip skelbiama viešoje darbotvarkėje, ministrė pirmininkė atostogaus pirmadienį ir antradienį, o šiomis dienomis ją pavaduos Finansų ministerijos vadovas Kristupas Vaitiekūnas.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, kaip skelbiama jo darbotvarkėje, ilsėsis nuo pirmadienio iki trečiadienio. Tuo metu Žemės ūkio ministerijos vadovas Andrius Palionis atostogaus visą savaitę.

Apie atostogas tarpušvenčiu informavo trys Vyriausybės nariai, pirmadienį užpildytos buvo penkių ministrų darbotvarkės. Likusių septynių ministerijų vadovų darbotvarkės pirmąją tarpušvenčio darbo dieną – tuščios. 

