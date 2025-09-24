Šarūnas Birutis pasipiktinęs: kultūra yra nuvertinta kaip šiukšlė

„Ne jis (I. Adomavičius – BNS) čia kaltas dėl to. Jis yra auka, ko gero, ir tiesiog pasiūlytas ir viskas, nežiūrint jo kompetencijų“, – žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį trečiadienį teigė Š. Birutis.
„Tiesiog nuo pat pradžių kultūra nuvertinta kaip šiukšlė. (...) Čia yra visai kiti žmonės kalti, kurie pačią kultūrą į tokią vietą pastatė nuo pat pradžių“, – pridūrė jis.
Politikas teigė matęs ir naują kritikos bangą sukėlusios I. Adomavičiaus spaudos konferencijos ištraukas.
„Aš nenorėčiau, kad taip niekam nutiktų. Sakau, aš matau ne jo kaltę. Jis žmogus yra, sugeba tiek, kiek sugeba. (...) Įvairių mes žmonių turim Lietuvoj, ir manau, kad tyčiotis nereiktų“, – kalbėjo ministras.
Paklaustas, ką turi omenyje, kalbėdamas apie kaltuosius dėl padėties kultūros srityje, Š. Birutis teigė: „Jūs žinot, kas pradėjo ir iš ko atsakymo aš neturiu, kuo Kultūros ministerija blogai dirbo.“
BNS rašė, kad Š. Biručio galimybėmis tęsti darbą naujos sudėties Vyriausybėje rugpjūčio pabaigoje suabejojo prezidentas Gitanas Nausėda.
Jis tuomet tvirtino matantis socialdemokrato atsakomybę dėl to, kad kultūra dar figūruoja kaip „einanti paskutinė“. Jis sakė tikėjęsis didesnio ministro aktyvumo ir aiškios vizijos dėl būsimų Lietuvos kultūros sezonų organizavimo.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė.
