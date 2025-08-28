Šarūnas Birutis teigia laukiantis paaiškinimų, kodėl jo darbas netenkina

Anot jo, to laukia ir kultūros bendruomenė, šiomis dienomis tiek jam, tiek paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei siunčianti Š. Birutį remiančius laiškus.
„Visi klausia, kas įvyko, kas nutiko, ir šio atsakymo neturiu nei aš, nei mano komanda“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė ministras.
„Galvoju, kad vis dėlto turėtų būti duotas atsakymas visuomenei, kuri irgi laukia. Kultūros visuomenė irgi laukia tų atsakymų, kas gi tokio daroma ne taip, kad ministerija tapo praktiškai blogiausia. Nes kiti ministrai lieka dirbti, išskyrus (tuos, kurie pareigų netenka – BNS) arba dėl koalicinių susitarimų, arba dėl teisinių procesų, kurie pradėti“, – kalbėjo Š. Birutis.
BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda antradienį interviu Žinių radijui suabejojo dabartinio kultūros ministro galimybėmis tęsti darbą.
Šalies vadovas tvirtino matantis Š. Biručio atsakomybę dėl to, kad kultūra dar figūruoja kaip „einanti paskutinė“. Jis sakė tikėjęsis didesnio ministro aktyvumo ir aiškios vizijos dėl būsimų Lietuvos kultūros sezonų organizavimo.
Kultūros ministras ketvirtadienį teigė, kad kultūros sezonui Italijoje jau praktiškai pasirengta.
„Programa aiški, viskas žinoma“, – tvirtino jis.
Tuo metu dėl kultūros sezono Vokietijoje darbai vyksta.
„Gal kam nors atrodo, kad per vėlai. Bet sezonas yra 2027–2028 metais. Kitos savaitės pradžioje pagal ilgai planuotą tvarkaraštį susitinku su Vokietijos kultūros ministru, turime jau konkrečiai aptarti įvairius dalykus. Dabar jau nežinau, kaip bus, tiesiog klaustukai eina iš Vokietijos, nes jie seka informaciją“, – sakė Š. Birutis.
Jis svarstė, kad prezidentas galbūt nežino, jog jau suplanuotas šio kultūros sezono atidarymo koncertas diriguojant Mirgai Gražinytei-Tyla.
„Gal nežino to, jeigu kviestų, išdėstyčiau, kas padaryta ir kas daroma“, – kalbėjo ministras.
Paskirtoji premjerė I. Ruginienė žurnalistams patvirtino, kad naujoje Vyriausybėje turėtų dirbti naujas kultūros ministras. Kokių nors priekaištų dėl Š. Biručio darbo ji nėra išsakiusi viešai.
Nacionalinių scenos meno ir valstybės kultūros įstaigų vadovai kreipėsi į būsimąją Vyriausybės vadovę, išreikšdami palaikymą kultūros ministro veiklos tęstinumui. Jų teigimu, pradėta darbų, kurie turėtų įgyvendinti, gaila prarasti jau įgytą pagreitį ir laiką.
I. Ruginienė sakė, kad vienas galimų kandidatų tapti naujuoju kultūros ministru yra buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras. Ji taip pat minėjo, kad į šias pareigas svarstoma Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės Vaidos Aleknavičienės kandidatūra.
Nauja Vyriausybė formuojama po premjero G. Palucko atsistatydinimo ir Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ pareiškus, kad ji nebegali dirbti toliau su „Nemuno aušra“.
