Seimas kitą savaitę šaukia nenumatytą posėdį

Posėdis turėtų vykti kitą antradienį.
„Yra pateiktos kandidatūros į KT ir labai aiškiai aprašyti terminai, kada mes turime sušaukti posėdį. Tai ne anksčiau kaip dešimt dienų nuo pateikimo ir ne vėliau kaip 15. Siūlymas yra kitą antradienį, rugsėjo 30, 10 valandą, sušaukti nenumatytą posėdį, skirtą būtent KT teisėjų kandidatūrų pristatymui“, – kalbėjo parlamento vadovas Juozas Olekas.
Kitų metų pradžioje įvyksiant trijų teismo teisėjų rotacijai, Seimo pirmininkas socialdemokratas J. Olekas į KT teisėjus pateikė partijos kolegos, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Juliaus Sabatausko kandidatūrą.
Prezidentas Gitanas Nausėda pateikė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekaną Haroldą Šinkūną, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė – šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį, tačiau kandidatų pavardes privalu paskelbti prieš pusmetį.
Seimui teikiamas KT teisėjų kandidatūras svarsto parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetas uždarame posėdyje ir vėliau savo nuomonę pateikia Seimui.
Seimas dėl KT teisėjų paskyrimo balsuoja slaptai.
Pagal įstatymą kas trejus metus šis teismas atnaujinamas trečdaliu narių. Kandidatūras teikia prezidentas, Seimo pirmininkas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
