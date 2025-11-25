Seimas – prieš partijų įpareigojimą iš anksto pateikti kandidatus į Vyriausybę

Tai numatančias Rinkimų kodekso pataisas antradienį palaikė tik 26 parlamentarai, prieš buvo 38, susilaikė 15. Seimas nesutiko grąžinti projektą tobulinti ir jį atmetė.
M. Maldeikis siekė padidinti partijų atsakomybę prieš rinkėjus, suteikti jiems daugiau informacijos apie būsimos Vyriausybės sudėtį.
Pasak M. Maldeikio, problemų su Vyriausybės formavimu turi ne tik dabartinė dauguma.
„Tai ne tik dabartinės daugumos klausimas, mes tą situaciją turime dažnai", – sakė jis Seime pateikdamas projektą.
Jei Seimas būtų pritaręs jo iniciatyvai, mandatų parlamente siekiančios partijos turėtų nurodyti ne mažiau kaip vieną kandidatą į premjero pareigas ir bent po vieną kandidatą į kiekvienos ministerijos vadovo pareigas.
Šiuo metu Rinkimų kodekse nėra įpareigojimo Seimo rinkimuose dalyvaujančioms partijoms nurodyti būsimų Vyriausybės narių.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas yra įrašytas į konstitucinių įstatymų sąrašą, todėl jo keitimo procedūra yra sudėtingesnė. Šis kodeksas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios ne mažesne kaip 85 visų Seimo narių balsų dauguma.
