 Seime – galutinis sprendimas dėl Turto banko pertvarkos į akcinę bendrovę

Seime – galutinis sprendimas dėl Turto banko pertvarkos į akcinę bendrovę

2025-10-16 07:10
BNS inf.

Seimas ketvirtadienį turėtų galutinai apsispręsti, ar Turto banką nuo kitų metų pertvarkyti iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę.

Seime – galutinis sprendimas dėl Turto banko pertvarkos į akcinę bendrovę
Seime – galutinis sprendimas dėl Turto banko pertvarkos į akcinę bendrovę / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Parlamentas balsuos, ar priimti tokias Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo ir juo susijusių teisės aktų pataisas, kuriomis taip pat siūloma plėsti Turto banko funkcijas, kad jis galėtų įsitraukti plėtojant civilinę ir karinę infrastruktūrą.

Tikimasi, kad pakeitus Turto banko teisinį statusą valstybė galės efektyviau panaudoti savo nekilnojamąjį turtą, mažės jo išlaikymo kaštai ir apimtys.

Be to, pagal naujus bendrovės įstatus jis galėtų teikti komercines paslaugas.

Parlamentas taip pat linkęs pritarti socialdemokratų frakcijos narių Romos Janušonienės ir Roberto Kauno siūlymams leisti įstaigai prisidėti prie kitų institucijų vystomos civilinės ir karinės infrastruktūros projektų, dalyvauti strategines šalies ligones  pritaikant krizinėms situacijoms.

Anot Finansų ministerijos, pertvarkius Turto banką jam būtų taikomi valstybės valdomų bendrovių valdymo, strateginio planavimo, dividendų, kolegialių organų veiklos principai, siekiant aukštesnių veiklos standartų.

Turto bankas valdo apie 733 tūkst. kv. metrų valstybės nekilnojamojo turto.

Šiame straipsnyje:
Turto bankas
akcinė bendrovė
valstybės įmonė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų