Seime – naujas pasiūlymas dėl parlamentarų biurų: Vilniui siūlo taikyti išimtį

Jeigu Seimas pritartų jo įregistruotam pasiūlymui, reikalavimas suteikti patalpas daugiamandatėje apygardoje išrinktiems tautos atstovams nebūtų taikomas Vilniaus miesto savivaldybei, nes gali atsirasti daug parlamentarų, norinčių sostinėje įsteigti savo biurus.
„Tikėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybei gali tekti didžiausia našta dėl patalpų Seimo nariams suteikimo. Seimo būstinė yra Vilniaus mieste, o Seime kiekvienam parlamentarui yra suteiktas kabinetas, todėl siūloma, kad reikalavimas Vilniaus miesto savivaldybei suteikti patalpas daugiamandatėje apygardoje išrinktiems Seimo nariams neturėtų būti taikomas“, – sako Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys B. Ropė.
Be to, jis siūlo nustatyti kriterijų, pagal kurį savivaldybė turėtų suteikti parlamentarui patalpą – tai būtų Seimo nario deklaruota gyvenamoji vieta toje savivaldybėje.
Jeigu Seimas pritartų, Statute būtų įrašyta, kad savivaldybės, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, turi suteikti daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrinktiems Seimo nariams, toje savivaldybėje deklaravusiems savo gyvenamąją vietą, tinkamai įrengtas nuolatines patalpas rinkėjams priimti.
B. Ropė mano, kad laikantis Seimo narių lygiateisiškumo principo tokias pat sąlygas dėl patalpų suteikimo reikėtų nustatyti vienmandatėje ir daugiamandatėje apygardoje išrinktiems Seimo nariams.
„Šiuo metu Seimo nariams sudaromos skirtingos sąlygos, t. y. pažeidžiamos jų veiklos savarankiškumo ir lygiateisiškumo garantijos. Todėl būtina Statute nustatyti, kad ir daugiamandatėje apygardoje išrinktiems Seimo nariams būtų teisė gauti savivaldybės patalpas“, – sako B. Ropė.
ELTA primena, kad Seimas šiuo metu svarsto Statuto pataisas, siūlančias įpareigoti savivaldybes ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo kreipimosi vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktiems Seimo nariams suteikti patalpas rinkėjams priimti.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pritarimo sulaukę Seimo narės Indrės Kižienės inicijuoti Statuto pakeitimai dar rudens sesijoje turėtų sugrįžti į plenarinę salę.
Šiuo metu nustatyta, jog savivaldybės privalo vienmandatėse rinkimų apygardose išrinktiems Seimo nariams skirti ir išlaikyti nuolatines patalpas rinkėjams priimti. Tačiau Statute nėra nustatyta konkretaus termino, per kurį jos turi būti suteiktos.
Kalbant apie daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrinktus Seimo narius, Statuto formuluotė yra švelnesnė ir neįpareigojanti savivaldybės suteikti ir išlaikyti patalpas susitikimams su rinkėjais.
Naujausi komentarai