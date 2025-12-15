Policija ieško nuo rugsėjo Vilniuje dingusios paauglės

Kaip pranešė policija, 2011 metais gimusi paauglė šių metų rugsėjo 5 dieną išėjo iš Vilniuje esančių namų ir iki šiol negrįžo.
Dingusiosios požymiai: 160 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, ilgų šviesiai rudų plaukų.
Asmenis, mačiusius šią merginą ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, policija prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Raimundą Butovičių tel. +370 700 57 696, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
