Seime – siūlymai 2026-ųjų biudžete įvairioms išlaidoms skirti dar daugiau nei 0,5 mlrd. eurų

Seimo nariai siūlo papildomai rasti pinigų žemės ūkiui, pareigūnų, mokytojų, trenerių algoms, socialinėms paslaugoms, didinti Medijų rėmimo fondo asignavimus, skirti lėšų kelių, kultūros centrų remontui.
Visi papildomų lėšų prašymai bus svarstomi Seime priimant biudžetą. Į daugelį siūlymų Seimas paprastai neatsižvelgia. Juos dar turės įvertinti ir Vyriausybė.
Norint, kad papildomos lėšos biudžete būtų numatytos, už siūlymą turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras.
Siūlo daugiau pinigų žemės ūkiui
Grupė „aušriečių“, taip pat Mišriai Seimo narių grupei priklausantys parlamentarai Viktoras Fiodorovas, Vitalijus Šeršniovas bei „valstietis“ Valius Ąžuolas siūlo 44 mln. eurų padidinti Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) asignavimus paramai skatinti gyvulininkystės ūkių modernizavimą.
Jie taip pat siūlo dotacijoms kooperacijos plėtrai žemės ūkyje ir produkcijos perdirbimui papildomai numatyti 27 mln. eurų. Be to, 3,3 mln. eurų siūloma skirti gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolei, 5 mln. eurų – ūkių atsparumui didinti, mišrių ūkių plėtrai bei investicinei paramai.
Dar 2,2 mln. eurų siūloma numatyti valstybės savivaldybėms perduotoms žemės ūkio funkcijoms, 2 mln. eurų – galvijų produktyvumo gerinimui.
Konservatorius Kazys Starkevičius, Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Viktoras Fiodorovas, demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Kęstutis Mažeika ir liberalas Viktoras Pranckietis žemės ūkio finansavimą siūlo padidinti 142 mln. eurų atsižvelgiant į tai, kad būtina užtikrinti tinkamas sąlygas jam vystytis.
Jų teigimu, lėšas galima būtų numatyti iš gautų valstybės biudžeto pajamų pardavus įsiterpusios valstybinės žemės ūkio paskirties sklypus.
Be to, kiti parlamentarai siūlo 558 tūkst. eurų numatyti Žemės ūkio ministerijai ir pavaldžių įstaigų darbo užmokesčiui.
Prašoma daugiau lėšų atlyginimams
Seimo narė Vaida Aleknavičienė bei švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo padidinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginių algų koeficientus ir nurodo, kad tam iš viso papildomai reikėtų rasti 99,9 mln. eurų, mokslinių tyrimų institutų mokslo darbuotojams – dar 34,7 mln. eurų.
Socialdemokratų ir „aušriečių“, Mišrių Seimo narių, konservatorių, valstiečių bei demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ grupė siūlo papildomai skirti 1 mln. eurų Sveikatos apsaugos ministerijai, visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčiui.
„Nemuno aušros“ nariai taip pat įregistravo siūlymą numatyti 15 mln. eurų Aplinkos ministerijos pavaldžių įstaigų darbo užmokesčiui.
Grupė valdančiųjų ir opozicijos atstovų taip pat prašo 1,5 mln. eurų didinti valstybinių ir savivaldybių įstaigų trenerių atlyginimus.
Opozicijoje dirbantys liberalai prašo papildomų 53,8 mln. eurų Vidaus reikalų ministerijos statutinių įstaigų pareigūnų algoms.
Be kita ko, liberalas Simonas Kairys siūlo 24 mln. eurų numatyti Kultūros ministerijos asignavimams, kultūros paveldo objektų išsaugojimui. Dar 10 mln. eurų jis siūlo skirti Medijų rėmimo fondui – taip, pasak jo, būtų įtvirtinta lyderystė žiniasklaidos politikos srityje ir sustiprintas atsparumas dezinformacijai.
Pinigų prašoma keliams, infrastruktūrai, pastatų remontui, muziejui
„Aušriečiai“ bei Mišrios Seimo narių grupės nariai siūlo 15 mln. eurų skirti valstybės melioracijos ir hidrotechnikos statiniams, 962 tūkst. eurų – informacinių sistemų infrastruktūrai.
Šilalės nuotekų biologinio valymo įrenginių rekonstrukcijai „aušriečiai“ prašo 500 tūkst. eurų, vietinės reikšmės kelių atnaujinimui – 1,5 mln. eurų, 2,6 mln. eurų – Šilalės kultūros centro kapitaliniam remontui, o dar 2 mln. eurų – Veiviržėnų kultūros centro modernizavimui (kartu su socialdemokratu Vytautu Grubliausku).
Dar 300 tūkst. siūloma skirti Klaipėdos rajono sveikatos centro automobilių aikštelei sutvarkyti, 561 tūkst. eurų – Drevernos pylimo remontui ir kitiems blogos būklės pylimams, 3 mln. eurų – Lankupių šliuzo sutvarkymui, 0,4 mln. eurų – Gargždų globos centrui reikalingo pastato įsigijimui, 1,5 mln. eurų – Plikių bendruomenės pastatui.
Be to, parlamentarai siūlo 0,4 mln. eurų skirti įsigyti sklypą naujai mokyklai Sendvario seniūnijoje. Tam jie siūlo naudoti viršplanines valstybės biudžeto pajamas ir skolintas lėšas.
Socialdemokratai Ramūnas Vyžintas ir Andrius Busila prašo numatyti 100 tūkst. eurų kunigo Alfonso Lipniūno muziejaus įrengimui. R. Vyžintas taip pat prašo 4,2 mln. eurų Panevėžio daugiafunkcio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“ rekonstrukcijai.
