 Seimo etikos sargai apsispręs dėl Žemaitaičio pasisakymų ŽŪM darbuotojų atžvilgiu

2025-12-03 07:10
Martyna Pikelytė (ELTA)

Seimo Etikos ir procedūrų komisija trečiadienį ketina apsispręsti, ar savo kalbomis apie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojas „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. 

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis / Ž. Gedvilos/ ELTOS nuotr.

„Darbotvarkėje yra klausimas dėl jo pasisakymų apie kai kurias Žemės ūkio ministerijos darbuotojas“, – Eltai posėdžio išvakarėse teigė komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas.

Kaip skelbta anksčiau, rugsėjo pradžioje, kalbėdamas apie tuometinio žemės ūkio ministro Igno Hofmano pakeitimą, R. Žemaitaitis tvirtino, jog ministerijos personalui būtina griežtesnė kontrolė.

„Aušriečių“ lyderis kritikavo ŽŪM darbuotojas, mat, pasak politiko, jos darbo metu lankosi grožio salonuose.

„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

Dėl šių pasisakymų ŽŪM darbuotojai nusprendė kreiptis ne tik į etikos sargus, bet ir į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. 

