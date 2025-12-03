Seimo etikos sargai apsispręs dėl Žemaitaičio pasisakymų ŽŪM darbuotojų atžvilgiu

„Darbotvarkėje yra klausimas dėl jo pasisakymų apie kai kurias Žemės ūkio ministerijos darbuotojas“, – Eltai posėdžio išvakarėse teigė komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas.
Kaip skelbta anksčiau, rugsėjo pradžioje, kalbėdamas apie tuometinio žemės ūkio ministro Igno Hofmano pakeitimą, R. Žemaitaitis tvirtino, jog ministerijos personalui būtina griežtesnė kontrolė.
„Aušriečių“ lyderis kritikavo ŽŪM darbuotojas, mat, pasak politiko, jos darbo metu lankosi grožio salonuose.
„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
Dėl šių pasisakymų ŽŪM darbuotojai nusprendė kreiptis ne tik į etikos sargus, bet ir į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.
