Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Žemaitaičio apsistumdymo Vilkaviškyje

Kaip antradienį pranešė Generalinį prokuratūra, šiuo metu ikiteisminiame tyrime atliekami pirminiai proceso veiksmai, renkami incidento vertinimui reikšmingi duomenys, nustatinėjamos faktinės aplinkybės.
Pranešimas apie įtarimą kol kas niekam nėra įteiktas.
Pirminiais prokuratūros duomenimis, sausio 19 dieną, apie 16 val., Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje konflikto metu tarp kelių asmenų įvyko susistumdymas, taip galimai pažeidžiant viešąją tvarką.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja Marijampolės apylinkės prokuroras, jį atlieka Marijampolės apskrities policijos kriminalistai.
Policijos departamento duomenimis, Vilkaviškio bibliotekoje žodinio konflikto metu įvyko susistumdymas tarp asmenų, kurio metu Seimo narys R. Žemaitaitis galimai panaudodamas fizinę jėgą pro duris išstūmė 1999 metais gimusį vyrą.
Iš konflikte dalyvavusių asmenų pareigūnai pareiškimų negavo, tačiau surinko medžiagą tyrimui dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Kaip rašė BNS, pirmadienį kilus incidentui Vilkaviškio bibliotekoje, kur vyko R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene, „aušriečių“ vedlys apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato.
Jaunuolis reiškė protestą prieš R. Žemaitaitį ir su kitais žmonėmis skandavo „namo, namo, melagi, namo“. Prieš susitikimą buvo pranešta, kad į jį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.
R. Žemaitaitis BNS sakė minėtą jaunuolį pastūmęs, nes šis esą stumdė senjorus.
Tokį koalicijos partnerės pirmininko elgesį pasmerkė premjerės Ingos Rugininės patarėjas. Valdančiųjų socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad įvykis sukėlė daug emocijų ir R. Žemaitaičiui galbūt nepavyko užkardyti konflikto, kaip jis to norėjo.
Savo ruožtu, valdančiųjų „valstiečių“ ir opozicinių konservatorių lyderiai ragino teisėsaugą ištirti incidentą.
