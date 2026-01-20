 Prezidentūra apie Žemaitaičio akibrokštą Vilkaviškyje: apgailėtina

2026-01-20 08:49
Saulius Jakučionis (BNS)

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis apgailėtinu pavadino incidentą, kai „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis apstumdė jaunuolį ir vyresnio amžiaus žmogų per susitikimą su žmonėmis Vilkaviškyje.

Visgi jis pareiškė, kad įvykis galėtų būti ištirtas, siekiant nustatyti, kas dėl apsistumdymo yra kaltas.

„Situacija, be abejo, apgailėtina, bet realiai parodanti, kad trūksta tarpusavio pagarbos“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.

„Aš nenoriu kaltinti nei vieno, nei kito. Gal buvo tam tikrų ir provokacijų iš vienos ar kitos pusės. Norėtųsi, kad galbūt koks tyrimas galėtų būti atliktas ir iš tikrųjų matytųsi, kas ten įvyko. Tada galima būtų vertinti griežčiau ar švelniau“, – pridūrė jis.

Iš socialiniuose tinkluose pasiklidusių vaizdo įrašų matyti, kad per R. Žemaitaičio susitikimą su žmonėmis Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje parlamentaras apstumdė prieš politiką protestavusį jaunuolį, o vėliau ir vyresnį žmogų.

R. Žemaitaitis BNS tvirtino taip padaręs, nes gynė apstumdytus senjorus.

Policija tvirtino tikslinanti įvykio aplinkybes. Apstumdytas jaunuolis rašyti pareiškimą atsisakė.

