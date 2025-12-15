Seimo komitetas svarstys valdančiųjų pataisas dėl LRT vadovo atleidimo tvarkos

Pataisomis, kurias po pateikimo palaikė valdantieji socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“, siūloma nustatyti, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš dvylikos, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Pataisos svarstomos skubos tvarka, tam nepritaria opozicija, kuri siekia, kad būtų atliktas projekto ekspertinis vertinimas. Kol to nebus padaryta, dalis opozicijos atstovų nedalyvauja parlamento komitetų posėdžiuose, žada boikotuoti plenarinius posėdžius.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Žurnalistų profesionalų asociacija kviečia visuomenę registruotis į komiteto posėdį ir jame pareikšti prieštaravimą siūlomiems pakeitimams.
„Labai kviečiame visus galinčius paprašyti galimybės sudalyvauti komiteto posėdyje ir leisti jums prisijungti bei pasisakyti. Pasakyti reikėtų visiems vieną sakinį: šalin rankas nuo laisvo žodžio! Ir jei turite, žinoma, galite pridėti kažką nuo savęs“, – rašė asociacija.
„Padarome žmonių jūrą komitete, kad šitą farsą įgyvendinti jiems būtų sunkiau. Kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti, nes LRT priklauso jums visiems“, – teigė ji.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš dvylikos tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
