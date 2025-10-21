Seimo kontroliere siūloma skirti teisininkę Rasminą Čepkauskienę, ji turėtų tapti verslo ombudsmene

Šią kandidatūrą antradienį parlamentui pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Toliau ją svarstys Seimo komitetai.
R. Čepkauskienė teigė dėsianti visas pastangas, kad atlieptų lūkestį ginti smulkaus ir vidutinio verslo atstovų teises.
Ji tvirtino esanti teisininkė praktikė ginant žmogaus teises.
„Turiu sukaupusi plačią patirtį taikant teisę praktikoje, nuo kliento atstovavimo valstybės institucijose ir ginčo sprendimo bylose, tiek viešojo administravimo, žmogaus teisių ir mediacijos srityse. Esu teisininkė-mediatorė, praktikuojanti. Šiandien užsiimu privačia veikla“, – sakė R. Čepkauskienė.
Kandidatė teigė, kad pagrindinė jos veikla – konsultavimas darbo santykių srityje, įmonių dokumentacijos analizė, rengimas ir koregavimas.
R. Čepkauskienė šiuo metu dirba Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro teisininke, bendrovėje „Teismeda“ teisininke, Lietuvos mediatorių rūmuose mediatore, taip pat yra Darbo ginčų komisijos narė.
Anksčiau ji yra vadovavusi Moters užimtumo informacijos centrui, dirbusi Valstybinėje darbo inspekcijoje.
BNS rašė, kad birželio 30 dieną Seimas papildė Seimo kontrolierių įstatymą ir atkūrė prieš 15 metų panaikintą trečio Seimo kontrolieriaus pareigybę.
Tai padaryta siekiant, kad trečiasis kontrolierius tirtų skundus, susijusius su galimais nusižengimais teikiant viešąsias paslaugas smulkiajam bei vidutiniam verslui.
Seimas skiria Seimo kontrolierius penkerių metų kadencijai.
Naujausi komentarai