Laisvės gynėjų susitikime kalbant Seimo vadovui – plakatas „Šalin rankas!“

Seime minint Sausio 13-osios 35-ąsias metines, į parlamentą susirinko laisvės gynėjai, jie priešpiet dalyvavo iškilmingoje rikiuotėje, o po jos persikėlė į Kovo 11-osios Akto salę, kur vyksta susitikimas.
Nuo tribūnos kalbant J. Olekui dalis dalyvių iškėlė minėtą plakatą. Jame taip pat buvo pavaizduoti simboliai, lydėję kultūros bendruomenės bei dėl grėsmės žodžio laisvei rengtus protestus.
„Šiandien mes galime turėti skirtingas nuomones, skirtingais protesto metodais išreikšti savo nusistatymus, bet už tokią demokratinę Lietuvą ir kovojome, kad kiekvienas galėtų pasakyti savo nuomonę, o visi kartu galėtume ją apginti“, – susirinkusiems kalbėjo Seimo pirmininkas.
Vėliau žurnalistams Seimo pirmininkas sakė besidžiaugiantis, kad „gyvename demokratinėje Lietuvoje“, kurioje kiekvienas gali reikšti savo nuomonę.
„Su tuo (plakato tekstu – BNS) aš nesutinku, bet džiaugiuosi, kad jie gali turėti savo nuomonę“, – kalbėjo J. Olekas.
Laisvės gynėjų susitikime pranešimus taip pat skaitys Raimundas Vaikšnoras, Vokietijos brigados Lietuvoje vadas Christophas Huberis (Kristofas Huberis), NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovas pulkininkas leitenantas Giovanni Serra (Džovanis Sera).
Be jų renginyje kalbės Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos pareigūnė Olha Mosondz ir Lietuvos parlamento gynėjas, buvęs Ukrainos savanorių bataliono „Aidar“ kuopos vadas Jevhenas Dykyjus.
