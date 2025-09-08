Seimo narių išlaidos: kanceliariniai eurai – automobiliams, telefonams ir „YouTube“ karjerai

Nuo sausio iki birželio kiekvienas Seimo narys galėjo išleisti 11 056 eurus ir 96 centus. Tiek ir išleido.
Kaip visada, daugiausiai pinigų suryja automobiliai: jų priežiūra, draudimas, nuoma ir panašiai. Per pusę metų tik transporto išlaidoms seimūnai bendrai išleido 575 260 eurų ir 8 centus. Už mašinos eksploatavimą ir techninį aptarnavimą Aušrietė Daiva Petkevičienė išleido 5190 eurų ir 61 centą.
„Savo mašina naudojuosi. Mano automobilis – „Landrover Defender“. Jūs paskaičiuokite – važiuoju iš Klaipėdos į Vilnių kiekvieną savaitę, tai išeina virš 700 kilometrų, ir važiuoju dar į savo apygardą – Neringą. Daugiau niekam neišleidžiu, tik draudimui ir kurui“, – tikino Seimo narė D. Petkevičienė.
Socialdemokratas Andrius Busila turi savo asmeninį automobilį – penkiolikos metų amžiaus. Bet darbui su rinkėjais jis netinka, todėl A. Busila nuomojasi naują „Peugeot 5008“. Ta nuoma kiekvieną mėnesį atsieina po 800 eurų.
„Tiesiog tokia galimybė numatyta ir nusprendžiau pasinaudoti, nes mano transporto priemonė yra penkiolikos metų senumo ir nuolat lūžta“, – aiškino Seimo narys A. Busila.
Per pusę metų A. Busila automobilio nuomai ir kurui išleido 6137 eurus ir 74 centus. Šį automobilį jis planuoja nuomoti visus ketverius metus.
„Čia skaitosi skurdesnė. Tai sėdynės būtų buvusios kitokios, odinės, man atrodo. Tada lygtais stogas turėtų būti skaidrus, bet negaliu detaliai papasakoti, nebesidomėjau“, – komentavo A. Busila.
Automobilį nuomoja ir Kazys Starkevičius. Jo „Toyota RAV4“ nuoma per pusmetį kainavo 3280 eurų.
„Už nuomą apie 500 eurų ir draudimas“, – patvirtino Seimo narys K. Starkevičius.
Tie, kas nenuomoja automobilių, kanceliarines leidžia taksi. Daugiausiai pasivažinėjimams išleido Matas Maldeikis – 1013 eurų ir 81 centą. Tada kilo skandalas – kur politikas tiek važinėja. Tad teko už kanceliarines išsinuomoti automobilį. Tam M. Maldeikis išleido 2310 eurų.
„Išsinuomavau transporto priemonę už penkis kartus mažiau nei standartinis Seimo narys“, – sakė M. Maldeikis.
M. Maldeikis už valdiškas lėšas nusipirko ir telefoną. Tam išleido 1503 eurus ir 95 centus.
„Kai antrą kadenciją tapau Seimo nariu, nusipirkau „iPhone“. Jis guli darbo vietoje, Seimo salėje“, – pasakojo M. Maldeikis.
Telefoną nusipirko ir Rimas Jonas Jankūnas. Jo mobilusis kainavo 1152 eurus ir 84 centus.
„Telefono modelį man patarė pusbrolis, profesionalus fotografas. Tikrai nieko neskubu pirkti ar už savo lėšas, ar už parlamentines. Šį telefono modelį tris mėnesius planavau“, – akcentavo Seimo narys R. J. Jankūnas.
R. Jankūnas pirko ir dešimtis knygų už 1351 eurą ir 28 centus.
Seimo nariai leidžia pinigus ne tik automobiliams. Reportaže jau matyta D. Petkevičienė daugiausiai Seime išleido ir apgyvendinimui. Jos kelios naktys Nidoje kainavo 896 eurus. Taip sutampa, kad tie darbai vakare ir reikia ten nakvoti. Nors politikė gyvena Klaipėdoje.
Martynas Gedvilas savo biurui iš kanceliarinių eurų pirko baldus. Išleido 2545 eurus ir 90 centų.
„Labai norėčiau, kad kas pigiau galėtų susisukti ir kur pigiau būtų galima. Nebent baldus dėvėtus būčiau galėjęs pirkti ar kažkur garažą išsinuomočiau ir ten priiminėčiau žmones – tada taip, tikrai galėčiau sutaupyti. Raskite man Vilniuje už 3 eurus kvadratinį metrą“, – kalbėjo M. Gedvilas.
Sakoma, kad turtingi žmonės dėl to ir yra turtingi, nes skaičiuoja pinigus. Todėl trečias pagal turtingumą Seimo narys Ignas Vėgėlė sąžiningai išleidžia visas kanceliarines. Pavyzdžiui, įsigijo biuro, kompiuterinės ir programinės įrangos už 3271 eurą ir 9 centus.
„Seimas duoda tik Seimo nariui. Padėjėjams jos neduoda. Antras dalykas – tai yra programinė įranga. Seimas nesuteikia programinės įrangos“, – tikino I. Vėgėlė.
I. Vėgėlė siekia ir „YouTube“ karjeros. Tam iš mokesčių mokėtojų pinigų jau išleido 1225 eurus.
„Tai yra savaitės apžvalga apie Seimo darbą ir aš moku už tai asmeniui, kuris sukarpo vaizdo įrašą ir padaro, kad jis būtų tinkamas žiūrėti“, – teigė I. Vėgėlė.
Konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė taip pat nori užvaldyti socialinius tinklus. Tam išleido 1600 eurų.
„Buvo toks laikotarpis, kelis mėnesius, nes mokiausi, kaip socialiniuose tinkluose reikėtų komunikuoti. Tikrai nesu guru, bet manyčiau, kad vertėjo – padėjo ir kiek daugiau supratau, kaip veikia socialiniai tinklai“, – komentavo D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Nutiko ir neeilinių dalykų. Savo mašiną apdraudęs Remigijus Žemaitaitis sąskaitą už draudimą išrašė savo žmonos darbovietei. Etikos ir procedūrų komisija nusprendė, jog taip negalima.
„Dabar už draudimą mokės daugiau valstybė, vos ne dvigubai. Tai drausiu kaip visi Seimo nariai“, – tikino R. Žemaitaitis.
