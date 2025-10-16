Seimo narių prabangūs ratai – už mokesčių mokėtojų pinigus

Vien per tris šių metų mėnesius savų automobilių remontui, draudimui ar automobilių nuomai dalis Seimo narių išleido per ketvirtį mln. eurų iš parlamentinių lėšų.
Trečiadienį Seimo posėdis nevyksta, todėl aikštelė prie parlamento pustuštė. Tačiau bent du kartus per savaitę ji prisipildo automobilių – daugiausia nuomotų.
Kai kurie iš kas mėnesį priklausančių papildomų dviejų tūkst. eurų parlamentinių lėšų apmoka transporto nuomą. O kai kas, kaip socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas – perka padangas, o vėliau jas su visu automobiliu parduoda.
„Padangas pirkau, dar neplanavau parduoti automobilio, kai padangas keičiau“, – aiškino Kultūros komiteto pirmininkas K. Vilkauskas.
Prieš parduodamas dar 600 eurų išleido ir remontui.
„Ten buvo apibraižymai ir buvo pažeista, užvažiavau ant kliūties ir šiek tiek pažeidė mano automobilį“, – komentavo K. Vilkauskas.
Suremontavus seną automobilį, netrunka išsinuomoti kitą naujutėlaitį.
Tiesa, už nuosavo automobilio remontą išleistus pinigus kanceliarijai vėliau grąžino. Žurnalistams paklausus, sakė supratęs, kad pasielgė neetiškai.
„Tikrai galėjau negrąžinti“, – pridūrė K. Vilkauskas.
Ir K. Vilkauskas teisus – iš parlamentinių lėšų seimo nariai gali nuomotis automobilius arba remontuoti savus, juos drausti.
„Visą laiką atskirkime teisėtumą ir teisingumą. Iš principo jie yra teisėti. Tai nėra draudžiama, o kas nėra draudžiama, reiškia, yra leidžiama“, – pabrėžė Seimo kancleris Algirdas Stončaitis.
Didžioji parlamentinių lėšų dalis nueina būtent automobilių nuomai.
„Iš pat pradžių važinėjau su savo transporto priemone, bet kadangi gavau visokių pastabų, kad automobilis nelabai prestižinis, tik dėl to sugalvojau pereiti prie nuomos“, – pasakojo Seimo narys Vitalijus Šeršniovas.
Nors prieš dešimtmetį parlamentarams nuomos galimybė buvo panaikinta, praėjusioje kadencijoje Seimo valdyba ją vėl grąžino.
„Visada, kada Seime tik būdavo šita galimybė, kildavo klausimų: tai arba kadencijos gale išsimokėdavo, prieš tai suinvestavę valstybės pinigus, arba kažkas kažkur pagauna, kad naudojasi artimasis. Mano galva, čia yra teisinė problema“, – teigė Teisės ir teisėtvarkos komiteto narė Agnė Širinskienė.
Pasirodo, Seimo nariams nedraudžiama rūpintis šeimos narių transportu.
Socialdemokratė Rasa Budbergytė Seimo pinigais apmoka nuosavo automobilio priežiūrą ir draudžia sutuoktinio automobilį.
„Nėra jokių sutuoktinio automobilio ar mano automobilio – yra bendras turtas, naudojame abu bendrai. Naudodama abu automobilius vykdau parlamentines savo pareigas“, – aiškino Seimo pirmininko pavaduotoja Rasa Budbergytė.
Automobilį iš Seimo pinigų nuomoja ir konservatorė Agnė Bilotaitė. Nuomos sutartyje įrašyta keista eilutė, leidžianti įtarti, kad po kadencijos su išperkamąja nuoma parlamentarė automobilį ketina pasilikti, o tai jau draudžiama. A. Bilotaitė kėslus neigia.
„Neįmanoma apeiti tvarkų. Manau, kad jeigu nori „žūlikauti“ ar neteisėtai elgtis, visą laiką gali surasti kažkokių plonybių“, – sakė A. Stončaitis.
Kai kurie nuomojasi net po du automobilius, pavyzdžiui, valstietis Bronis Ropė, lenkų rinkimų akcijos narys Česlavas Olševskis bei liberalas Ričardas Juška. Jie visi tikina, kad nuomotus vairuoja tik jie – šeimai neleidžia.
O kad kartais šeimos nariai važinėja už Seimo pinigus tvarkomu automobiliu, prasitarė valstietis Valius Ąžuolas.
„Aušrietis“ Artūras Skardžius liepą irgi sugalvojo išsinuomoti automobilį. Anksčiau iš parlamento pinigų remontuodavo nuosavą, bet sako supratęs, kad neapsimoka.
„Kažkada turėjau apygardą Šilutėje, tai man tekdavo 700 km suvažinėti per vieną nuvažiavimą – pas rinkėjus ir atgal. Tai viena kadencija – ir naujo automobilio nebėra“, – kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.
O Teisės ir teisėtvarkos komitetas trečiadienį užstojo „čekučių“ byloje nusikaltusius kolegas. Atmetė prezidento veto, kuriuo jis bandė sutrukdyti švelninti „čekutininkų“ atsakomybę.
„Komitete šešiais balsais prieš keturis buvo priimtas sprendimas priimti įstatymą pakartotinai be pakeitimų“, – informavo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Seimui nubalsavus, nusikaltusių seimūnų bausmės laikas būtų sutrumpintas, o pats nusikaltimas perkvalifikuotas iš sunkaus į apysunkį. Tai galiotų tiek politikams, tiek pareigūnams.
„Valdantieji nemato jokių įstatymo keliamų problemų, nors ir institucijos, ir prezidentas savo veto kalba, kad yra keičiama baudžiamoji politika, kad bus pokytis, kurio netgi nesame įvertinę“, – akcentavo A. Širinskienė.
Įstatymo projektas į Seimo salę grįš jau ketvirtadienį.
