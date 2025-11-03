Seimo pirmininkas apie partnerystės įstatymą: privalome tai padaryti

„Manau, kad mes tiesiog privalome tai padaryti, tai įpareigoja mus ir Konstitucinio Teismo sprendimai. Tarsimės, kaip tai padaryti, nes mes iš anksto žinojome, kad kai kurie mūsų partneriai koalicijoje nebalsuos. Tai yra jų pozicija, bet ieškosime paramos iš kitų frakcijų“, – pirmadienį LRT radijui sakė J. Olekas.
„Matėme, kad, deja, nepavyko praeitame Seime (priimti partnerystę reglamentuojančio įstatymo – ELTA), bet mūsų bendrapiliečiai gyvena tarp mūsų, mes turime spręsti ir jų problemas. Reikia ieškoti kompromiso. Ir kuo greičiau mes tą padarysime, tuo šitos problemos bus mažiau ir tuo bus, sakyčiau, mažiau pagrindo ar galimybės kam nors tą klausimą eksploatuoti kaip kivirčo ar įtampos šaltinį“, – pabrėžė Seimo pirmininkas.
Kaip skelbta, Seimo Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) pirmininkas, socialdemokratas Laurynas Šedvydis Eltai teigė registruosiantis įstatymo projektą dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės. Pasak jo, Seimui siūlomas projektas bus liberalesnis nei anksčiau svarstyta civilinės sąjungos įteisinimo galimybė.
Koalicijos partneriai „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ tvirtino nepalaikysią šio įstatymo projekto.
Šiuo metu Civiliniame kodekse įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją Konstitucinis Teismas (KT) įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Tiesa, dar praėjusios kadencijos Seime parengtas lyčiai neutralią partnerystę reglamentuojantis Civilinės sąjungos įstatymas, kuriuo siūloma sureguliuoti santuokos nesudariusių, tačiau bendrus tarpusavio santykius kuriančių asmenų turtinius bei asmeninius santykius, yra praėjęs dvi iš trijų balsavimo stadijų parlamente.
