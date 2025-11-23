Seimo pirmininkas išvyksta į Stokholmą dalyvauti Krymo platformos parlamentų vadovų susitikime

Pirmadienį vyksiančiame renginyje taip pat dalyvaus Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas, Europos šalių parlamentų pirmininkai, tarpparlamentinių organizacijų vadovai.
Šių metų parlamentinio susitikimo tikslas – pabrėžti Rusijos okupacijos Kryme pasekmes, sustiprinti nepripažinimo politiką ir padidinti spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų agresiją ir Krymo okupaciją, teigia organizatoriai.
Be kitų klausimų, susitikime bus aptartos sankcijos Rusijai, žmogaus teisės, saugumas, taip pat Rusijos agresijos ekonominės ir aplinkosauginės pasekmės.
Krymo platformos konferencija, Ukrainos iniciatyva pradėta 2021 metais, tapo kertine tarptautinės bendruomenės platforma, koordinuojančia bendras pastangas padėti Ukrainai atremti Rusijos agresiją ir siekti Krymo deokupacijos.
Naujausi komentarai