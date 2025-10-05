Seimo pirmininkas: tai – mūsų visuomenės saugumo klausimas

„Pareigūnai kasdien rizikuoja savo gyvybėmis, užtikrindami viešąją tvarką, kovodami su nusikalstamumu ir padėdami žmonėms. Todėl valstybė turi užtikrinti, kad jie būtų tinkamai aprūpinti, motyvuoti ir pasirengę veikti bet kokiomis aplinkybėmis. Tai – ne tik profesinės sąlygos. Tai – mūsų visuomenės saugumo klausimas“, – sekmadienį išplatintame pranešime teigė J. Olekas.
Jis pabrėžė, kad ši situacija kelia pagrįstą nerimą, mat kalbama ne tik apie darbo sąlygas, bet ir apie valstybės gebėjimą užtikrinti viešąją tvarką bei žmonių saugumą.
J. Olekas sutarė nedelsiant susitikti su policijos generaliniu komisaru Arūnu Paulausku ir aptarti galimus problemos sprendimo būdus.
Policijos vadovo duomenimis, tarnybai šiuo metu trūksta apie 1500 pareigūnų. Jo teigimu, šis trūkumas pamažu vis auga. Pasak A. Paulausko, tai gąsdinantys skaičiai, nes jau pradeda strigti kai kurios policijos visuomenei teikiamos paslaugos, prastėja darbo kokybė, reagavimas į įvykius, mažėja gatvėse patruliuojančių pareigūnų.
Anot A. Paulausko, šalies pareigūnai nėra aprūpinti moderniais vakarietiškais ginklais. Karinio standarto poreikiai pateikti dar 2023 metų pradžioje, bet kol kas jie nėra patenkinti.
Pasak generalinio komisaro, šiuo metu trūksta net senesnių rusiškų „Kalašnikov“ automatų, nes dalis jų kaip parama perduota Ukrainai.
