Seimo vadovas nesitiki perauklėti Remigijaus Žemaitaičio

„Mes nesame darželio auklėtojai, kad galėtume barti ir... tai dabar yra vaikų teisės, kur net ir savo vaiko – ne tik darželio vaiko – negali pabarti, mes savo poziciją išdėstome, patys elgiamės kitaip“, – komentuodamas „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio elgesį Vilkaviškyje, kai politikas iš salės jėga išstūmė jam oponavusį žmogų, sakė parlamento vadovas.
„Mes tikrai nesame tie, kurie galėtume ką nors išauklėti dabar. Juos išrinko žmonės... Kodėl kiti sėdėjo ant sofos ir nėjo rinkti kitų? Tegul dabar save kaltina“, – kalbėjo J. Olekas.
Jis pabrėžė nuolat Seime su kolegomis kalbąs apie pakantumą, santūrumą, raginąs neįžeidinėti, neužgaulioti vieni kitų.
„Mes, kaip Seimo nariai, turėtume tam tikrą pavyzdį rodyti. Mes tikrai turime skirtingas nuomones, priimame skirtingus sprendimus, kartais klystame. Būna, kad ir mūsų sprendimai neatitinka Konstitucijos (...), kiekvieno mūsų uždavinys, kokioje pozicijoje bebūtume – ar politiko, ar žurnalistų (...) – kad mes turėtume tą atsparumą, vienybę tokiam poveikiui, o nematytume, kad aplink visi priešai ir kažkaip stumdomės“, – sakė J. Olekas.
Jo teigimu, pozicijos turėjimas ir jos gynimas – gerbtinas dalykas, bet negalima peržengti ribų, „kad nesukeltume susipriešinimo ir susiskaldymo“.
Kaip rašė BNS, šią savaitę prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai pažeistos viešosios tvarkos „Nemuno aušros“ lyderiui R, Žemaitaičiui per susitikimą su gyventojais Vilkaviškyje pirmadienį apsistumdžius su protestavusiu jaunuoliu.
Pirminiais duomenimis, sausio 19 dieną, apie 16 val., Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje žodinio konflikto metu įvyko susistumdymas tarp asmenų, kurio metu Seimo narys R. Žemaitaitis galimai panaudodamas fizinę jėgą pro duris išstūmė 1999 metais gimusį vyrą.
Šis vyras rankose laikėsi lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato. Jis taip pat reiškė protestą prieš R. Žemaitaitį ir su kitais žmonėmis skandavo „Namo, namo, melagi, namo“.
R. Žemaitaitis BNS sakė minėtą jaunuolį pastūmęs, nes šis esą stumdė senjorus.
Tokį koalicijos partnerės pirmininko elgesį pasmerkė premjerės Ingos Rugininės patarėjas. Tuo metu pati ministrė pirmininkė sakė, kad dėl konflikto kaltos abi pusės – ir R. Žemaitaitis, ir jį neva provokavę protestuotojai.
Valdančiųjų socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad įvykis sukėlė daug emocijų ir R. Žemaitaičiui galbūt nepavyko užkardyti konflikto, kaip jis to norėjo.
Savo ruožtu valdančiųjų „valstiečių“ ir opozicinių konservatorių lyderiai ragino teisėsaugą ištirti incidentą.
