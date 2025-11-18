Seimui antrą kartą pateikta Haroldo Šinkūno kandidatūra į Konstitucinio Teismo teisėjus

„Profesorius, daktaras Haroldas Šinkūnas jau buvo teikiamas Seimui, jis buvo pristatytas Seimo plenariniame posėdyje, jo kandidatūra sulaukė tiek vienbalsio palaikymo Teisės ir teisėtvarkos komitete, tiek teigiamų vertinimų susitikimuose frakcijoje“, – kandidatą pristatė prezidento vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis.
Pasak jo, H. Šinkūnas teikiamas įvertinus jo aukštą kvalifikaciją, turimą mokslinio darbo patirtį, siekį vystyti konstitucinę teisę.
Per kiek daugiau nei pusantro mėnesio antrą kartą Seimo tribūnoje prisistatęs H. Šinkūnas tikino, jog per šį trumpą laiką jo vertybės nepasikeitė.
„Buvau ir esu įsipareigojęs Konstitucijos viršenybei, demokratijai ir teisinei valstybei, teisingumui ir teisei“, – kalbėjo jis.
Teisininkas tikino bandyti antrą kartą pretenduoti į šias pareigas apsisprendęs dėl prezidento paskelbtos žinios apie ketinimą jį teikti vėl, išgirsto teisininkų ir akademinės bendruomenė palaikymo.
„Kiekvienas kandidatas stovi šitoje tribūnoje tikėdamasis palankaus rezultato jo atžvilgiu, aš esu lygiai toks pats kandidatas“, – sakė jis.
Už H. Šinkūno kandidatūrą per slaptą balsavimą spalio 21 dieną buvo 53 parlamentarai, prieš balsavo 44, susilaikė 22 Seimo nariai. Tai reiškia, kad prieš G. Nausėdos teiktą kandidatą buvo ir dalis valdančiosios koalicijos atstovų.
Prezidentas tuomet teigė, kad tai – kerštas už jo veto Baudžiamojo kodekso pataisoms, švelninančioms atsakomybę „čekiukų“ bylose. Socialdemokratai tai neigė.
Seimas spalio pabaigoje KT teisėjais paskyrė ilgametį parlamentarą Julių Sabatauską ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką. J. Sabatauską teikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, A. Driuką – LAT pirmininkė Danguolė Bublienė.
G. Nausėda kritikavo J. Sabatausko teikimą į KT teisėjus, vadino tai teismo politizavimu.
J. Olekas yra sakęs, jog – didelė tikimybė, kad iš antrojo karto H. Šinkūno kandidatūra bus patvirtinta.
H. Šinkūnas šiuo metu eina Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano pareigas.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį.
KT įstatyme numatyta, kad šio teismo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.
Naujausi komentarai