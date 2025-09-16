Sinkevičius: koalicija šiandien yra, ar bus rytoj ir poryt – atviras klausimas

„Koalicijos sutartis galioja, niekas nepasitraukė. Kol kas (koalicija – ELTA) yra. (...) Sutarėme, kad jis (Remigijus Žemaitaitis – ELTA) šiandien premjerei pateiks dvi pavardes į aplinkos ir energetikos ministrus“, – antradienį žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
„Taip, koalicija šiandien yra, ar bus rytoj ir poryt – atviras klausimas“, – akcentavo jis.
R. Žemaitaitis žino, ko tikisi prezidentas
Tuo metu kalbėdamas apie R. Žemaitaičio lūkestį teikti partinius kandidatus, M. Sinkevičius pabrėžė, kad „aušriečių“ lyderis žino, ko tikisi prezidentas Gitanas Nausėda.
„Aš manau, kad ir jūs, ir Remigijus Žemaitaitis puikiai žino, ko laukia ir ko tikisi prezidentas. Prezidentas ne kartą apie tai kalbėjo. Pats buvau uždavęs klausimą, ar nėra taip, kad mes tiesiog a priori žinome, koks rezultatas bus iš to, jeigu teiks partinius“, – sakė socialdemokratas.
Šalies vadovas ne kartą minėjo, kad netvirtintų „Nemuno aušros“ partijai priklausančių kandidatų į ministrus.
„Aušriečių“ emocinė būklė yra įtempta
Pirmadienį „aušriečių“ lyderiui pareiškus, jog, prezidentui nepatvirtinus partijos deleguotų ministrų, koalicinė sutartis nustojo galioti, M. Sinkevičius kartu su paskirtąja premjere Inga Ruginiene nusprendė dalyvauti „Nemuno aušros“ frakcijos posėdyje. Pasak socialdemokratų lyderio, jis norėjo paaiškinti esamos situacijos rimtumą.
„Aš norėjau, kad visa bendruomenė išgirstų situacijos rimtumą, matyčiau jų veidus, jų emocijas ir suprasčiau, ar R. Žemaitaitis tikrai tinkamai atspindi visos frakcijos poziciją. Tiesiog norėjau pabendrauti, pasikalbėti atvirai su visais frakcijos nariais. (...) Galvojau, kad gal reikia išbandyti atvirą, tiesų kelią, ne per sugedusį telefono ragelį“, – sakė M. Sinkevičiaus.
Politiko teigimu, „aušriečių“ frakcijos narių emocinė būklė yra įtempta.
Emocinė būklė yra tikrai įtempta.
„Emocinė būklė yra tikrai įtempta. Seimo nariai „Nemuno aušros“ frakcijoje sako apie „Nemuno aušros“ skyrių, partiečių patiriamą spaudimą. Didžiausias emocijų srautas yra ne į mus, atėjusius socialdemokratus, bet į prezidento instituciją“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
Paskirtoji premjerė: sutarėm, kad šiandien bus dvi pavardės
Paskirtoji premjerė I. Ruginienė sako, jog „Nemuno aušra“ antradienį turėtų pateikti du kandidatus vadovauti Aplinkos ir Energetikos ministerijoms.
„Sutarėm, kad šiandien bus dvi pavardės (...) į tas pačias dvi ministerijas“, – po antradienio rytą vykusio susitikimo su „aušriečių“ frakcija kalbėjo I. Ruginienė.
„Jie turi savo bendruomenėj pasidaryti susitikimą (...) ir padaryti sprendimą bei man pateikti tas pavardes“, – akcentavo ji.
Savo ruožtu „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis patvirtino, jog partija teiks kandidatus, tačiau neatsakė, ar šie bus partijos nariai.
Pasak jo, sprendimą, kaip toliau elgtis, priims antradienį rengiama partijos taryba.
Paskirtoji premjerė sakė naujų kandidatų laukianti antradienio vakarą, tuo metu R. Žemaitaitis tvirtino turįs laiko iki rugsėjo 23 dienos, kai Seimas planuoja tvirtinti naujos Vyriausybės programą.
Ministerijų rokiruočių nebus
„Aušriečių“ lyderis taip pat teigė, jog frakcijos ir partijos nariai yra aptarę galimybę keistis ministerijomis.
Galimą rokiruotę I. Ruginienė atmetė.
„Mes vakar su savo partiečiais kalbėjom, tai tikrai nematome prasmės keisti ministerijų, nes tai situacijos nespręs“, – kalbėjo ji.
Susitikime su „aušriečių“ frakcija taip pat dalyvavęs Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas M. Sinkevičius tvirtino, jog daugiausiai parlamentarų turinti partija mainus suvoktų kitaip nei koalicijos partneriai.
„Jeigu Energetikos ministerija – problematiška, ją norima atiduot socialdemokratams, sakykim. Tai mes greičiausiai nemainytumėm ministerijos į ministeriją, bet ministeriją priimam, tačiau pasiūlom alternatyvių pozicijų Seime, Vyriausybėje, bet ne ministro lygiu. Kas greičiausiai „Nemuno aušros“ netenkina“, – kalbėjo jis.
„Ilgai derėjomės dėl programos, dėl pozicijų. Parašus sudėjom. Visiems viskas tiko. Buvo laikas prabilti, pasirašei, reiškia tinka, ar ne? Dabar mes sakom: teikit kandidatus. Tai tikimės, kad jie bus teikiami“, – kalbėjo jis.
