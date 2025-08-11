Sinkevičius po susitikimo su „Nemuno aušra“: pasisveikinome, bet rankomis nesukirtome

„Šiandien mes socialdemokratų partijos vadovybės būstinėje susitikome su „Nemuno aušros“ primininku, atstovais“, – po susitikimo kalbėjo laikinasis LSDP pirmininkas.
„Iš principo, man buvo noras išsiaiškinti, ar galėtume ir pageidautų partneriai, kurie dirbo su mumis 8 mėnesius, tęsti darbą. Tai atsakymas buvo teigiamas“, – aiškino jis.
Ar bus koalicijoje pokyčių, laikinai LSDP vadovu paskirtas M. Sinkevičius neatskleidžia.
„Per anksti kalbėti apie pokyčius. Kol kas yra tik žvalgybinio, pirminio pobūdžio susitikimai. Nieko nesutariant, pasisveikinome, bet rankomis nesukirtome, nieko nepasirašėme. Tęsime diskusijas. Tikiuosi, kad į savaitės galą bus kažkas apčiuopiamesnio ir materialesnio“, – sakė socialdemokratas.
Su „valstiečiais“ dėl koalicijos diskutuoti neskuba: tikisi rasti sutarimą tarp dabartinių partnerių
M. Sinkevičiaus teigimu, socialdemokratai kol kas neskuba su „valstiečiais“ diskutuoti apie jų galimybes dirbti valdančiojoje daugumoje. Pasak laikinojo LSDP vadovo, siekiant užtikrinti stabilią „matematinę daugumą“, pirmiausia bus bandoma rasti sutarimą tarp dabartinių koalicijos partnerių.
„Kol kas tikslas yra susitikti su koalicijos partneriais, išsiaiškinti temperatūrą, jų požiūrį, ir matysime (…). Pasakysiu visiems turbūt suprantamą dalyką, kad daugumai reikia stabilumo, o stabilumas atsiranda iš skaičių, iš daugumo dalyvių – iš Seimo narių. Didesnė dauguma leidžia komfortiškiau elgtis ir jaustis, priimant sprendimus, yra savotiška balsų pagalvė“, – žurnalistams pirmadienį sakė M. Sinkevičius.
„Laukia biudžetas, laukia kiti rimti sprendimai. Turbūt naujai premjerei ir naujai arba atnaujintai Ministrų kabineto sudėčiai norėtųsi dirbti sklandžiai, o frakcijų seniūnams nelakstyti po salę, rankiojant kiekvieną balsą“, – pridūrė jis.
Vis dėlto, M. Sinkevičius neatmeta, jog ateityje gali laukti pokalbiai ir su kitomis politinėmis jėgomis.
„Pakalbėję pirmiausia su partneriais, kalbėsime tikriausiai ir su kitomis politinėmis organizacijomis“, – aiškino socialdemokratų lyderis.
Vis dar nežino, kokia yra S. Skvernelio nuomonė
M. Sinkevičius teigė, kad kol kas nėra aišku, kokie yra Sauliaus Skvernelio vadovaujamos partijos interesai dėl valdančiosios daugumos. Socialdemokrato teigimu, jis kvietė Seimo pirmininką susitikti, tačiau kol kas jokio atsakymo nesulaukė.
„Norėčiau tete a tete susitikti su Seimo pirmininku ir partijos (Demokratų „Vardan Lietuvos“ – ELTA) lyderiu ir paklausti tiesiai šviesiai. Girdime visokius pasisakymus. Jie būna ir aštresni, ir keliantys įtampą tarp koalicijos partnerių. Man atrodo, kad jie (pasisakymai – ELTA) kai kur ir pertekliniai. Pasimatuosime temperatūra susitikę: ar ne pakeliui su mumis, ar ne pakeliui su „Nemuno aušra“, ar iš vis ne pakeliui. Išgirsime. Kol kas keista, kad partijos lyderis nedavė atsakymo į kvietimo susitikti“, – teigė M. Sinkevičius.
„Norėčiau jų poziciją išsiaiškinti ne per žiniasklaidą, ne per interviu. Aš moku skaityti tarp eilučių, bet man atrodo, kad nesame tokioje situacijoje, kad negalėtume susitikti ir išsiaiškinti kaip partijų lyderiai. Kviečiu ir galiu viešai rytoj susimatyti“, – teigė politikas.
R. Žemaitaitis nori teikti partinius kandidatus į naująją Vyriausybę
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad jo vedama politinė jėga norėtų skirti partinius ministrus į Ingos Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę. Politikas leidžia suprasti, kad šį klausimą neoficialiai aptarė ir su Prezidentūra.
„Nepaisant to, kad intensyviai yra formuojamas naratyvas, kad „Nemuno aušra“ turėtų būti pašalinta (iš koalicijos – ELTA), tai „Nemuno aušra“ parodė, kad 8 mėnesius mes galime dirbti ir iš esmės šiandieną susitarimas su didžiaisiais partneriais, aš manau, kad įvyko“, – sakė R. Žemaitaitis.
Jis pakartojo, kad „aušriečiai“ svarstytų keisti visus į Vyriausybę deleguotus ministrus partiniais nariais. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda, pernai lapkritį pavadinęs koaliciją su „Nemuno aušra“ klaida, tikino netvirtinsiąs partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus.
Klausiamas, kas leidžia manyti, kad šalies vadovas šį kartą elgsis kitaip, R. Žemaitaitis teigė manantis, kad prezidentas per pastaruosius 8 mėnesius galėjo įvertinti „aušriečių“ darbus.
„Prezidentas pasakė (kad netvirtins partinių kandidatų – ELTA), prisiminkite, kai nežinojo, kas yra „Nemuno aušra“, kai nežinojo, kokie yra Seimo nariai, kai nežinojo, kaip „Nemuno aušros“ Seimo nariai dirba. Per 8 mėnesius Seimo nariai, kurie dirba Seime, įrodė savo galimybes – tai manau, kad prezidentas turės progą susitikti su kandidatais, pasišnekėti ir priimti sprendimą“, – dėstė jis, pažymėdamas, kad tokiu atveju savęs Ministrų kabinete nematytų.
„Aš tikrai savęs ne (nematau ministru – ELTA)“, – patikino jis.
Pasiteiravus, ar jau kalbėjosi su prezidentu ar jo patarėjais dėl galimybės teikti partinių ministrų kandidatūras, R. Žemaitaitis tai patvirtino.
„Pamatavom ir temperatūras jau“, – tvirtino jis, neatskleisdamas, su kuo iš Prezidentūros kalbėjosi.
„Gera temperatūra“, – pridūrė „aušriečių“ pirmininkas.
R. Žemaitaitis patikino, kad jo pirmininkaujama partija būtų linkusi pakeisti visus tris ministrus partiniais žmonėmis. Vis tik, potencialių kandidatų pavardžių politikas neįvardijo.
„Tiesiog partija išreiškė norą (...), kad norėtų matyti būtent ministrus, kurie yra partijoje, kurie dirbo partijoje, kurie prisidėjo prie rinkimų, prie pergalės. (...) Tai nereiškia, kad blogai dirbo dabartiniai ministrai, gali būti, kad ir liks kažkas iš dabartinių ministrų“, – tęsė jis, mįslingai užsimindamas, kad gali būti, jog kažkas iš „Nemuno aušros“ ministrų jau įstojo į partiją.
Kaip po susitikimo žurnalistams teigė LSDP laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, „aušriečiai“ patikino, kad yra pasirengę toliau dirbti koalicijoje.
Savo ruožtu R. Žemaitaitis teigė, jog derybinių grupių pokalbio metu buvo svarbu išsiaiškinti būsimosios premjerės Ingos Ruginienės požiūrį į „aušriečiams“ deleguotas Aplinkos, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijas, diskutuota dėl programinių nuostatų.
„7–8 mėnesiai darbo parodė, kad tuo metu pakankamai greitai rašyta (Vyriausybės – ELTA) programa – tiesiog praleidome kai kuriuos punktus sveikatos ir finansiniuose klausimuose“, – aiškino politikas, nurodydamas, kad pateikė siūlymus programos papildymams.
Gali reikalauti Seimo pirmininko posto: dėl „Vardan Lietuvos“ buvo padaryta klaida
Pernai metais suformuota centro-kairės koalicija sutarė, kad Seimo pirmininko pozicija atitenka trečiajai pagal dydį partnerei – Demokratams „Vardan Lietuvos“.
R. Žemaitaitis teigė neatmetantis, kad „aušriečiai“ dabar reikalaus šios pozicijos sau.
„Dėl Seimo pirmininko – mes kiekvienas galime prašyti šito dalyko, kad būtų. Gali būti, kad mūsų valdyba reikalaus ir kels šį klausimą – ir manau, kad yra (pagrindo – ELTA), nes jaučiu pagal Seimo narių ir valdybos narių prašymą. Tai nereiškia, kad mes derybose galime susitarti“, – aiškino jis.
„Manau, kad taip (turėtų priklausyti „Nemuno aušrai“ – ELTA), nes buvo klaida padaryta (dėl – ELTA) „Vardan Lietuvos“. Aš tada nusileidau dėl paprasto dalyko – kad būtų valstybėje ramybė ir, galų gale, stabilumas. Ir antrai pagal dydį koalicijos frakcijai Seimo pirmininko pozicija priklausė“, – pažymėjo politikas, pridurdamas, kad pats savęs šiose pareigose nematytų.
„Žinokite, mokausi iš kaimyninės šalies Lenkijos – kai partijos lyderis neužima jokių pozicijų“, – teigė R. Žemaitaitis.
Po G. Palucko atsistatydinimo – naujos koalicijos ir Vyriausybės dėlionės
ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Tiesa, atsistatydinus G. Palucko Vyriausybei, diskutuojama ir dėl pokyčių valdančiojoje koalicijoje. Laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra teigęs, jog pirmtako vietoje nebūtų formavęs valdančiosios daugumos su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, tačiau pastaruoju metu kalba, jog svarbu užtikrinti valdančiosios daugumos stabilumą.
Savo ruožtu klaida koaliciją su „Nemuno aušra“ vadinęs Seimo pirmininkas, valdančiosios daugumos partnerės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis teigė – jo vedama politinė jėga diskutuos apie galimą tolimesnį darbą su „aušriečiais“.
Būsima premjerė pageidauja, kad SADM vadovautų LSDP frakcijos Seime atstovas
M. Sinkevičius teigia, kad kol kas nėra aišku, kas bus naujasis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovas. Visgi, pasak jo, į premjero postą partijos teikiama Inga Ruginienė yra išsakiusi pageidavimą, kad tai būtų socialdemokratų frakcijos Seime narys.
„Kol kas neturime (kandidato – ELTA). Kalbėjome su premjere, ji pageidautų, kad tai būtų, greičiausiai, kažkas iš Seimo frakcijos atstovų, tai reiškiasi, kad iš dabartinės sudėties Seime dirbančių asmenų. Tai kol kas apie pavardes nėra kalbos“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Įvertino E. Sabučio galimybes toliau tęsti darbus
Laikinasis LSDP pirmininkas taip pat įvertino galimybes vadinamajame „čekiukų“ tyrime specialiojo liudytojo statusą įgijusiam laikinajam susisiekimo ministrui Eugenijui Sabučiui toliau tęsti darbus naujojoje Vyriausybėje.
„Aš manau, kad klausimas vargu bau, ar turės eigą. Nežinau, ką pats Eugenijus Sabutis mano, bet mes kol kas to klausimo nesprendėme, tiesą sakant, nenuėjome į tas personalijas ir Sabučio klausimą, nes jis sąlyginai šviežias. Reiktų išgirsti pirmiausiai ir premjerės poziciją, ar ji matytų savo kabinete. Bet aš turėčiau abejonių, ar bus link to einama“, – sakė jis.
E. Sabučiui buvo suteiktas specialiojo liudytojo statusas vadinamojoje „čekiukų“ byloje praėjusią savaitę. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad E. Sabutis vadinamajame „čekiukų“ tyrime turėtų būti apklaustas šią savaitę.
Neatmeta, kad ministerijų portfeliai gali būti perskirstyti
M. Sinkevičius pripažino kol kas negalintis atmesti ir to, kad ministerijų portfeliai, derantis dėl naujų koalicijos rėmų, galėtų būti perskirstyti.
„Gali visko būti, tikrai neatmesčiau, bet tikrai šiandieną neužsiimsiu spėlionėmis, kaip būtų jeigu būtų, viskas dar atvira ir šviežia. Ir kol kas jokių gairių, tokių, kur galėčiau pakankamai drąsiai pasidalinti nėra“, – sakė M. Sinkevičius.
Anksčiau sakęs, kad naujoje Vyriausybėje gali keistis keturi ministrai, laikinasis socialdemokratų lyderis patikslino, kad šis skaičius dar gali koreguotis.
„Aš tiesiog natūraliai, kaip matematikas skaičiavau, kad jeigu jie (aušriečiai – ELTA) planuotų keisti ir socialinės apsaugos ir darbo ministrę ar ministrą tikrai turėsime naują. Tai tiesiog matematiškai suskaičiuojant gali būti, kad tai bus skaičius 4, o gali būti ir visai kitoks skaičius“, – svarstė jis.
