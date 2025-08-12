Sinkevičius sako išgirdęs demokratų pasiūlymus

„Mes juos išgirdome, mes juos vertinsime (…). Kol kas jokių sprendimų nepriėmėme“, – po susitikimo su demokratų derybine grupe kalbėjo laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Derybų lūkesčius iš skirtingų politinių organizacijų mes pristatysime savo frakcijai (…), matyt, vėliau šiek tiek, gal savaitgalį, pristatysime ir partijai, ir bandysime pasiūlyti (…) kažkokį formatą, seną ar naują, kuris ir bus naujos valdančiosios daugumos pagrindas“, – akcentavo M. Sinkevičius.
Pasak Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio, jei socialdemokratai vis dėlto nuspręstų tęsti darbą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“, demokratai yra pasiruošę partiniuose organuose kelti klausimą, ar likti daugumoje.
„Aš išgirdau šiandien iš demokratų „Vardan Lietuvos“ aiškų pasisakymą. Jie mano, kad „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje yra problema. Tada aš pabandžiau patikslinti, ar ta problema yra raudona linija arba katastrofa, ar tai yra problema tokio dydžio, kad mes nedalyvaujame koalicijoje, ar tai yra problema, bet ne tokio dydžio“, – kalbėjo socialdemokratų pirmininkas.
„Atsakymas buvo toks, kad mes tvirtai manome, kad tai yra problema. Jeigu socialdemokratai vis dėlto nuspręstų matyti „Nemuno aušros“ dalyvavimą koalicijoje, demokratai spręstų savo partiniuose organuose. Ką jie nuspręstų, aš nežinau“, – aiškino jis.
Planuoja pokalbį su „valstiečių“ lyderiu A. Veryga
M. Sinkevičius neatmeta ir galimo „valstiečių“ dalyvavimo koalicijoje. Pasak socialdemokrato, trečiadienį planuojamas susitikimas su šios partijos pirmininku Aurelijumi Veryga.
„Atsiranda papildoma dedamoji – galimas „valstiečių“ dalyvavimas. Su šiuo klausimu šią savaitę dar turbūt bus dirbama ir bandoma sužinoti, kokios preliminarios pozicijos būtų iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Norėčiau pakviesti poną Verygą pokalbiui (…). Tikiuosi, kad tas pokalbis ir įvyks, nebent mano kolegos sakytų, kad baigiame ir uždarome klausimą su tais dviem partnerių pasikalbėjimais (…). Norėčiau, jeigu pavyks, susiderinti su ponu Aurelijumi Veryga pasimatyti rytoj“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Sprendimą dėl koalicijos žada šią savaitę
Pasak M. Sinkevičiaus, sekmadienį planuojama surengti LSDP tarybos posėdį, po kurio veikiausiai ir paaiškės konkreti naujosios koalicijos vizija.
„Manau, trečiadienį pasidarysime nuotolinį frakcijos posėdį, kur pristatysime frakcijos nariams, ką mes kalbėjome, kokios temos buvo paliestos, ir turbūt eisime toliau į savaitės pabaigą su pasiūlymu ir su mūsų požiūriu, kokia ta koalicija turėtų būti“, – kalbėjo socialdemokratų lyderis.
„Greičiausiai sekmadienį turėsime LSDP tarybą, kuri yra įgaliota spręsti dėl koalicijos. Aš manau, kad sekmadienį, jei tas nuotolinis (posėdis – ELTA) tikrai įvyks, mes turėsime savo matymą, savo pasiūlymą. Lygiagrečiai, matyt, kalbėsime su partneriais“, – aiškino jis.
Man atrodo, kad dalis visuomenės yra pavargusi nuo to žanro, kur skandalas po skandalo, to triukšmo yra daug, bet jis be turinio, blaškantis ir skaldantis visuomenę.
Didžioji dilema – rinktis kiekybę ar kokybę
Tuo metu vertindamas galimą pasirinkimą tarp dabartinių koalicijos partnerių, laikinasis socialdemokratų lyderis neslėpė, kad partija yra dilemoje tarp kokybės ir kiekybės. M. Sinkevičius leidžia suprasti, kad LSDP dar svarstys, ar rinktis daugiau mandatų turinčią „Nemuno aušrą“, ar rizikuoti ir tęsti darbą su demokratais, su ne tokia stabilia dauguma.
„Čia ir yra didžioji dilema, kurią, manau, mes suprantame, visuomenė tam tikrą lūkestį turi: ar kalbėti apie vertybes, švaresnį, naujesnį lapą, ar kalbėti matematiškai, skaičiais, o kokybė gal nelabai svarbi. Čia labai komplikuotas klausimas mums patiems – ar rinktis kokybę, ar kiekybę“, – kalbėjo politikas.
„Man norisi stabilaus darbo valstybėje, kad nebūtų lakstymo. Tuo pačiu norisi padėti brūkšnį, jeigu taip įmanoma, greičiausiai čia utopija, kad nebebūtų tų skandalų, visokių istorijų, visokių teisinių, politinių procesų. (...) Man atrodo, kad dalis visuomenės yra pavargusi nuo to žanro, kur skandalas po skandalo, to triukšmo yra daug, bet jis be turinio, blaškantis ir skaldantis visuomenę“, – paklaustas, kurį variantą rinktųsi jis pats, atsakė M. Sinkevičius.
Valdantieji socialdemokratai Seime turi 52, „Nemuno aušra“ – 19, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 14 mandatų.
ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Tuo metu antradienį LSDP atstovai susitiko su Sauliaus Skvernelio vadovaujamais demokratais.
Laikinai socialdemokratams vadovaujantis M. Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
