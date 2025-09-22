Sinkevičius tikisi Vyriausybės priesaikos dar šią savaitę

„Vis tiktai yra noras suformuoti pilnos sudėties Vyriausybę ir prisaikdinti ją šią savaitę“, – LRT televizijai pirmadienį sakė M. Sinkevičius.
BNS rašė, kad siekiant išspręsti Vyriausybės formavimo krizę, LSDP ir „Nemuno aušra“ apsimainė Kultūros ir Energetikos ministerijomis.
Tai reiškia, kad naujajame I. Ruginienės kabinete dar trūksta trijų ministrų – aplinkos, energetikos ir kultūros, nors į šias pareigas jau anksčiau buvo patvirtinta socialdemokratė Vaida Aleknavičienė.
Pasak M. Sinkevičiaus, LSDP kandidatas į energetikos ministrus paaiškės vėliausiai antradienį, o „Nemuno aušra“ jau yra pateikusi paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei kandidatūras į aplinkos ir kultūros ministrus.
Anot socdemų lyderio, tai yra „Nemuno aušrai“ priklausantys kandidatai.
Ministrus skiriančiam prezidentui Gitanui Nausėdai šiuo metu viešint Jungtinėse Valstijose, M. Sinkevičius neatmetė, jog kandidatai į ministrus su šalies vadovu susitiks nuotoliniu būdu.
Jis taip pat patvirtino, kad siekiant išspręsti valdžios sudarymo krizę su „Nemuno aušra“ ne tik apsikeista ministerijomis, bet ir leista deleguoti du viceministrus, iš kurių vieną į Sveikatos apsaugos ministeriją.
Kaip rašė BNS, Vyriausybės formavimas įstrigo „Nemuno aušrai“ nerandant kandidatų vadovauti Aplinkos ir Energetikos ministerijoms.
Prezidentas praėjusią savaitę „aušriečių“ teiktas Povilo Poderskio bei Mindaugo Jablonskio kandidatūras atmetė, nes nebuvo tikras, kad jie prioritetą teiks viešajam interesui.
BNS skelbė, kad kol kas prezidentas paskyrė 12 iš 14 Ingos Ruginienės ministrų kabineto narių.
Rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.
Seimas taip pat dar nėra pritaręs naujosios Vyriausybės programai.
Naujausi komentarai