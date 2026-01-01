Skirmantas Malinauskas: 2025-ieji buvo politinių krizių metai

Ką verta prisiminti ir kokias pamokas išsinešime į naujuosius metus, pasakojo apžvalgininkas Skirmantas Malinauskas.
– Koks, jūsų nuomone, buvo įvykis, turėjęs ilgalaikį ir didelį poveikį politikai, visuomenei ir galbūt dar kam nors?
– Galvoju, kad, jeigu žiūrėsime į 2025 metus ir Lietuvą, pasaulyje tikrai rasime labai daug dalykų, kurie darys poveikį. Tačiau man 2025-ieji buvo politinių krizių metai. Retai turime situaciją, kai krenta Vyriausybė, keitėsi buvusio premjero Gintauto Palucko Vyriausybė. Retai turime situacijų, kai reikia išbandyti savo vertybes. Matome, kaip sekasi naujai sudarytai koalicijai, įvairius kompromisus, teismų sprendimus dėl koalicijos partnerio, partijos pirmininko ir taip toliau. Man atrodo, kad tai darys pakankamai ilgą poveikį. Pasižiūrėsime, kaip Ingai Ruginienei seksis kaip premjerei 2026-aisiais, nes 2025 metų startas buvo labai sunkus.
– Ar buvo koks nors momentas, kuris jus labiausiai nustebino 2025-aisiais?
– Jeigu atvirai, buvo įdomu ir keista – mane tikrai nustebino, kiek žmonių susirinko į protesto akciją dėl laisvo žodžio. Suprantu, kad visada yra nepatenkintų žmonių, tam tikras spaudimo valdžiai būdas – protestuoja mokytojai, pareigūnai, prašo geresnių darbo sąlygų. Bet kai kalbame apie dešimt ar net dvidešimt tūkstančių žmonių, užpildžiusių Nepriklausomybės aikštę, tai yra ženklas, kad visuomenė tampa aktyvesnė, pilietiškesnė. Ir, tiesą sakant, politikams reikia labiau įsiklausyti į žmonių nuomonę, nes tie žmonės gali ateiti ir labai garsiai pareikalauti būti išgirsti.
– Koks skandalas ar konfliktas jus taip pat labiausiai nustebino, o gal net atskleidė, kad turime rimtų sisteminių problemų?
– Man pačiam teko patarinėti Sauliui Skverneliui, kai dirbau Vyriausybėje kovos su korupcija klausimais, todėl buvau tikrai nustebęs, kai išaiškėjo tokio masto korupcija Valstybinėje augalininkystės tarnyboje. Kalbame apie 1,5 milijono grynaisiais, apie milijoną aukso luitais, apie narkotikus, sprogmenis ir panašiai. Tai jau ne tik valstybės tarnautojai – tai su jais susiję nusikaltėliai, visiškas kriminalas. Labiausiai stebina tai, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovas buvo atsakingas ir už kovą su korupcija Žemės ūkio ministerijoje, netgi trumpai buvo kancleriu prie Andriaus Palionio. Tai rodo didžiulę sisteminę korupciją.
Matome, kiek daug aukštų valstybės tarnautojų įsitraukę į šį tinklą. Matome demokratų deleguotą Vyriausiosios rinkimų komisijos narę, kuri iki 2022 metų dirbo Vilniaus apygardos teismo kanclere. Kalbame apie labai aukšto lygio žmones ir didžiulius pinigus. Teko kalbėtis ir su Kaziu Starkevičiumi, buvusiu žemės ūkio ministru. Klausiau, ar jis nematė, kas ten vyko. Jis sakė: „Kas – gėlės? Gėlės važiuoja į trečiąsias šalis, pirmiausia į Rusiją. Šalia, aišku, yra ir kontrabanda, ir visi kiti reikalai.“ Ir visi skėsčioja rankomis – sako, patys nesitikėjo, kad taip gali būti.
– Kalbant apie pamokas – ar buvo kažkokių pamokų, kurias galėjome išmokti per šiuos metus ir nusinešti į 2026-uosius?
– Turbūt didžiausia pamoka man pačiam, ir galvoju, kad politikai bei visuomenė galėtų įsiklausyti, – ruoštis. Labai dažnai galvojame, kad viskas bus gerai, esame linkę būti optimistais. Politikams atėjus į valdžią atrodo, kad dabar visiems užteks pinigų, visi bus laimingi, o jeigu ateityje bus blogai – nieko tokio, ateis opozicija. Tačiau dabar gyvename laikotarpiu, kai yra daug krizių ir pavojų.
Metų pabaigoje matome, kas vyksta – vėl eskaluojasi situacija Ukrainoje, girdime Rusijos pareiškimus, nepaisant viso blefo dėl derybų. Sėdime labai karštų įvykių epicentre, todėl reikia būti pasiruošusiems. Jei dabar turime geresnę situaciją – pinigus reikia atsidėti arba stiprinti gynybą, nes laikai gali labai greitai tapti daug sunkesni.
– Kas, jūsų nuomone, bus svarbiausia 2026-aisiais?
– Du dalykai. Pirmas – kaip valdžia sugebės susitvarkyti su nuolatinėmis krizėmis ir atgauti didelės visuomenės dalies pasitikėjimą. Ar prezidentas susigrąžins pasitikėjimą, kaip seksis Vyriausybei, ką darys „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, ar ši Vyriausybė byrės, ar ne, kiek kompromisų galima daryti ir kiek pats esi pasiruošęs deginti partijos viduje – tai bus labai svarbu.
Antras dalykas – geopolitika. Girdime daug prognozių apie Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą. Kiek teko kalbėtis su šaltiniais, esu įsitikinęs, kad 2026-ieji nebus Rusijos agresijos metai, bet tai bus labai svarbūs metai mums ir Europai sustiprėti. Jei dabar praleisime istorinę progą – dideles investicijas, ES paramą, pensijų fondų pinigus – vėliau bus labai skaudu.
