Netyla kalbos apie kyšius Ukrainos parlamente: NABU paviešino įrašus

J. Tymošenko buvo 2004 metų Ukrainos prodemokratinės Oranžinės revoliucijos lyderė, o 2005–2010 metais dviem atskirais laikotarpiais ėjo premjerės pareigas – iš viso maždaug ketverius metus.
2019 metų prezidento rinkimuose ji metė iššūkį Volodymyrui Zelenskiui ir įvairiais jo prezidentavimo laikotarpiais su juo konfliktavo.
Visa tai vyksta įtarimų dėl kyšininkavimo fone – dėl jų praėjusių metų pabaigoje buvo priverstas atsistatydinti V. Zelenskio vyriausiasis patarėjas, o tai sukėlė vidaus nestabilumą beveik ketverius metus tęsiantis Rusijos plataus masto karui.
Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) trečiadienį apkaltino neįvardytą partijos lyderį, kaip pranešama – J. Tymošenko, „neteisėtos naudos“ siūlymu deputatams mainais į lojalius balsus parlamente ir pranešė, kad vyksta ikiteisminis tyrimas.
„NABU ir SAPO (Specializuota antikorupcinė prokuratūra – red. past.) pateikė kaltinimus Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatų frakcijos vadovui, kuris siūlė neteisėtą naudą parlamentarams mainais už „teisingą“ balsavimą. Tyrimo duomenimis, po to, kai 2025 m. gruodį NABU ir SAPO atskleidė kelis parlamentarus, gavusius neteisėtą naudą už balsavimą dėl įstatymų projektų, įtariamasis pradėjo derybas su kai kuriais Seimo nariais dėl sisteminių neteisėtų naudų mainais už lojalų elgesį balsuojant“, – rašoma NABU pranešime.
Anot NABU, tai nebuvo vienkartiniai susitarimai.
„Buvo planuojamas reguliarus bendradarbiavimo mechanizmas, numatantis avansinius mokėjimus ir skirtas ilgalaikiam laikotarpiui. Parlamentarai turėjo gauti nurodymus, kaip balsuoti, o tam tikrais atvejais – instrukcijas susilaikyti arba apskritai nedalyvauti balsavime“, – teigia NABU.
Paviešinti vaizdo ir garso įrašai
Buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip pareigūnai biure atplėšia vokus, prikimštus JAV dolerių, priešais moterį šviesiais plaukais, supintais į J. Tymošenko mėgstamą šukuoseną, nors moters veidas matomas tik neryškiai.
NABU taip pat paskelbė garso įrašų, kuriuose neįvardytas įtariamas asmuo kalba apie kyšius Ukrainos parlamento nariams.
Paviešintuose įrašuose moteriškas balsas, kalbantis pašnibždomis, kuris, tikėtina, priklauso J. Tymošenko, su neįvardytu liaudies deputatu kalbasi apie galimų kyšių sumas už balsavimus per parlamento sesijas. Pokalbyje minima suma „dešimt“ už dvi sesijas. Taip pat duodami nurodymai, kaip reikės balsuoti.
Štai apie ką pašnibždomis buvo kalbama sausio 12-ąją
Štai, kas kalbama viename iš paviešintų pokalbių. NABU nurodo, kad jis vyko šių metų sausio 12-ąją.
Ukrainos liaudies deputatas: Turiu klausimą – ar tai vienkartinis? Ar tai už dešimt, ar kaip ten?
Frakcijos vadovas (tikėtina, kad tai yra J. Tymošenko): Štai šie...
Liaudies deputatas: Uhu.
Frakcijos vadovas: Vieną kartą per mėnesį. Tai nuolatinė istorija – kiekvienam žmogui.
Liaudies deputatas: Aha. Viskas aišku.
Frakcijos vadovas: Kiekvienam žmogui. Ar tinka taip?
Liaudies deputatas: Taip, žinoma, geriau nei buvo.
Frakcijos vadovas: Skaičiuojame, kad pas mus mėnuo – tai dvi sesijos.
Liaudies deputatas: Uhu.
Frakcijos vadovas: Tai yra mes mokame „dešimt“ už dvi sesijas. Mokame avansu už dvi sesijas.
Liaudies deputatas: Uhu.
Frakcijos vadovas: Jeigu mes šiandien su jumis susitarsime, tai užfiksuokime, kas dar su jumis kartu – ar jūs, ar kas dar su jumis kartu, ir aš jums atiduosiu. O jūs – ir duosiu kaip į kasą.
J. Tymošenko prabilo apie susidorojimą
Pareiškime J. Tymošenko teigė, kad tyrėjai visą naktį vykdė kratą jos partijos „Batkivščyna“ („Tėvynė“) biure, o reidą pavadino viešųjų ryšių triuku ir politiniu susidorojimu.
„Daugiau kaip 30 gerai ginkluotų vyrų, nepateikę jokių dokumentų, faktiškai užėmė pastatą ir paėmė darbuotojus įkaitais“, – sakė ji.
Ji pridūrė, kad buvo paimti jos darbo telefonai, dokumentai ir asmeninės finansinės ataskaitos.
„Kategoriškai atmetu visus absurdiškus kaltinimus“, – pridūrė ji.
2010 metais pralaimėjusi prezidento rinkimus prorusiškam veikėjui Viktorui Janukovyčiui, ji buvo įkalinta už piktnaudžiavimą valdžia pasirašant dujų sutartį su Maskva. Jos rėmėjai, teisių gynimo grupės ir Vakarų vyriausybės teigė, kad tai buvo politinis kerštas.
Nuo tada, kai Rusija beveik prieš ketverius metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, politinės kampanijos iš esmės buvo sustabdytos, nes Ukrainoje rinkimai negali vykti dėl karinės padėties, o šalis susitelkė į karo veiksmus.
Tačiau pastaraisiais mėnesiais karo draskomą šalį sukrėtė virtinė plataus masto korupcijos skandalų, dėl kurių iš pareigų buvo priversti pasitraukti vyriausybės ministrai ir vyriausiasis V. Zelenskio patarėjas Andrijus Jermakas.
Ukrainą jau seniai kamuoja korupcija, o kova su kyšininkavimu laikoma vienu svarbiausių reikalavimų siekiant įstoti į Europos Sąjungą (ES).
