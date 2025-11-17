Zelenskis teigia, kad priemonės, pasitelktos kovai su korupcija, yra nepakankamos

Kaip praneša agentūros „Ukrinform“ korespondentas, tokios jo pastabos nuskambėjo pirmadienį Paryžiuje surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.
„Kalbant apie tai, ar to pakanka – ne, nepakanka. Mes tęsime atitinkamus veiksmus“, – nurodė V. Zelenskis, atsakydamas į „Ukrinform“ žurnalisto klausimą, ar vyriausybė kovoje su korupcija padarė pakankamai.
Lapkričio 10 d. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) paskelbė apie specialią operaciją, kurios tikslas – atskleisti korupciją energetikos sektoriuje. Pasak tyrėjų, nusikalstamos organizacijos nariai sukūrė didelio masto schemą, siekdami daryti įtaką strateginėms valstybinėms įmonėms, įskaitant „Energoatom“.
NABU pareigūnai atliko kratas verslininko, vieno iš studijos „Kvartal 95“ įkūrėjų Timuro Mindičiaus namuose, taip pat teisingumo ministro Germano Galuščenkos, kuris anksčiau ėjo energetikos ministro pareigas, rezidencijoje.
NABU vėliau pareiškė, kad byloje įtariami septyni asmenys, įskaitant verslininką, kuris buvo identifikuotas kaip nusikalstamos organizacijos vadovas, buvusį energetikos ministro patarėją, „Energoatom“ vykdomąjį direktorių, atsakingą už fizinę apsaugą ir saugumą, bei keturis darbuotojus, siejamus su pinigų plovimu. Iki šiol buvo sulaikyti penki asmenys.
Tyrimų projekto „Schemes“ duomenimis, tarp įtariamųjų – T. Mindičius, buvęs energetikos ministro patarėjas Ihoris Myroniukas, už saugumą atsakingas „Energoatom“ vykdomasis direktorius Dmytro Basovas, taip pat Oleksandras Cukermanas, Ihoris Fursenko, Lesia Ustymenko ir Liudmyla Zorina.
Lapkričio 13 d. V. Zelenskis įvedė asmenines sankcijas T. Mindičiui ir O. Cukermanui.
Aukščiausioji Rada antradienį turėtų svarstyti rezoliuciją dėl energetikos ministrės Svitlanos Hrynčuk ir teisingumo ministro G. Galuščenkos atleidimo.
Naujausi komentarai