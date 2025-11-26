Donecko regione atskleista didžiulė ėšų grobstymo schema

„2023 m. pavasarį grupuotės nariai atrinko objektus, kurie turėjo būti restauruoti naudojant biudžeto lėšas. Jie dirbtinai padidino įrangos ir darbų kainą, surengė viešųjų pirkimų konkursą ir užtikrino, kad juos laimėtų jų kontroliuojama bendrovė, kurią faktiškai valdė buvęs pareigūno klasiokas. Nepaisant to, kad nebuvo tinkamos projekto dokumentacijos, su šia įmone buvo pasirašyta sutartis dėl septynių modulinės konstrukcijos katilinių tiekimo ir montavimo Selydove ir Ukrainske už daugiau nei 200 mln. grivinų (4 mln. eurų). Nors katilinės buvo pristatytos, prijungtos buvo tik dvi, ir net tos neveikė dėl defektų“, – teigiama pranešime.
Pažymėtina, kad kitas šio plano etapas buvo įgyvendintas Sviatohirske, prisidengiant vandens tiekimo ir nuotekų sistemų rekonstrukcija. Pagal sutartis buvo sumokėtos lėšos už darbus, kurie nebuvo atlikti arba buvo atlikti atmestinai – be leidimų, be tinkamos projekto dokumentacijos ir rimtai pažeidžiant taisykles. Siekdami nuslėpti šį nusikaltimą, grupuotės nariai suklastojo darbų užbaigimo pažymėjimus, neteisėtai pratęsė sutarčių terminus ir darė spaudimą savivaldybių komunalinių paslaugų įmonių vadovams, kad šie įtrauktų šiuos įrenginius į savo balansą.
Tyrėjai mano, kad šiais veiksmais valstybei padaryta nuostolių už daugiau nei 140 mln. grivinų (bemaž 2,9 mln. eurų), kurias nusikaltėliai pasisavino ir panaudojo savo nuožiūra, o pafrontės miestelių gyventojai žiemą liko be šildymo ir geriamojo vandens.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, NABU direktorius Semionas Kryvonosas pareiškė, kad Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras tiria daugiau nei dešimt galimų piktnaudžiavimo atvejų, susijusių su įtvirtinimų statyba, įskaitant įtvirtinimų statybą Donecko regione, prižiūrint Poltavos regiono administracijai.
