Skvernelis: demokratai savo ministrų nekeis

Jis sveikino „Nemuno aušros“ ketinimą elgtis priešingai ir teigė, jog tai būtų proga „išsiskaidrinti“.
„Ne, mes savo ministrų nekeistume“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.
Demokratai į Vyriausybę yra delegavę ekonomikos ir inovacijų ministrą Luką Savicką bei energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną.
„Aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis anksčiau neatmetė galimybės keisti partijos deleguotus ministrus arba tartis su koalicijos partneriais dėl kitokio ministerijų persidalijimo apskritai.
S. Skvernelis teigė, kad koalicijos partnerio pareiškimas dėl ministrų pakeitimo yra „teigiamas žingsnis“.
„Manau, net ir tos istorijos, kurios išvertė iš pozicijos ministrą pirmininką (Gintautą Palucką – BNS), na, ten sąsajų su atitinkamomis ministerijomis yra. Tai gal išsiskaidrins „Nemuno aušros“ atstovai ir paskirs savo ministrus“, – sakė Seimo pirmininkas.
„Aš negaliu jiems rekomenduoti, jų tai apsisprendimo reikalas. Bet turbūt keistai atrodo, kai vienas iš trijų deleguotų ministrų yra buvęs aktyvus Laisvės partijos narys (aplinkos ministras Povilas Poderskis – BNS). Tai kokia čia koalicija yra? Su kuo koalicija? Arba viceministrai ministerijose irgi yra dabartinės opozicijos atstovai“, – pridūrė jis.
BNS primena, kad „aušriečiai“ formaliai į Vyriausybę yra delegavę tris ministrus: P. Poderskį, žemės ūkio ministrą Igną Hofmaną ir teisingumo ministrą Rimantą Mockų.
Vyriausybė artimiausiu metu bus formuojama iš naujo atsistatydinus G. Palucko kabinetui, socialdemokratai į premjero pareigas vietoje jo delegavo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
„Iš daugybės partijos narių, didžiausios partijos, kolegos pasirinko geriausią kandidatę, su kuo ir sveikinu kolegas. Svarbu, kad yra kandidatas, nes jeigu pavyks, kad prezidentas palaimins kandidatę, tai galės judėti tolimesni procesai“, – sakė S. Skvernelis.
Pasak politiko, kuris anksčiau pats dirbo premjeru, einant šias pareigas reikia turėti didelės kompetencijos, patirties, išmanymo, pasiryžimo, drąsos.
S. Skvernelis teigė nenorintis kritikuoti pernai į politiką žengusios ir į partiją įstojusios I. Ruginienės dėl patirties stokos.
„Žinote, lengviausia pasakyti, kad trūksta to, ano ir nepavyks. O gal bus tik sėkmės istorija, ko ir linkiu“, – sakė jis.
Koalicijos sutartis baigė galioti, bet gali būti paruoštuku naujai
S. Skvernelis sako, kad atsistatydinus G. Palucko Vyriausybei, valdančiosios koalicijos sutartis baigė galioti.
Tačiau, pasak jo, tai savaime nereiškia, jog derybos dėl tolesnio darbo valdančiojoje daugumoje turi prasidėti „nuo balto popieriaus lapo“.
„Sutartis yra įvykdyta ir pasibaigusi“, – Seime sakė S. Skvernelis.
„Kai pasibaigia sutartis, tai rengiant naują sutartį tu (...) gali nuo balto popieriaus lapo (rašyti – BNS) arba gali turėti paruoštuką, tiesiog iš senos sutarties žiūrėti, ką verta perkelti, o ko neverta perkelti“, – kalbėjo jis.
Anot S. Skvernelio, socialdemokratų, demokratų ir „aušriečių“ koalicijos sutartyje nurodyta, kad šalys, pasirašiusios sutartį, įsipareigoja remti G. Palucko Vyriausybę, jos programą, veikti pagal jos programą ir pagal koalicijos sutartį. Todėl atsistatydinus devynioliktajai Vyriausybei sutartis automatiškai nebegalioja.
Tuo metu socialdemokratų lyderiai tvirtina, kad nepaisant premjero pasitraukimo, koalicijos sutartis yra galiojanti.
Pasak Seimo vadovo, G. Nausėdai palaiminus I. Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas, dabartiniai koalicijos partneriai susitiks aptarti situacijos ir tolesnių veiksmų.
„Mes deriname su (Lietuvos socialdemokratų – BNS) partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, kad jeigu kandidatė bus palaiminta šalies prezidento, susitikti konsultacijoms – ne jokioms deryboms, o konsultacijoms. Partijų pirmininkai ir, natūralu, kandidatė į ministrus pirmininkus“, – tvirtino jis.
Nepaisant to, kad „Nemuno aušros“ priėmimą į valdančiąją daugumą yra pavadinęs klaida, S. Skvernelis teigė dabar dėl to jokių sąlygų nekeliantis, tačiau klausimą laikantis atviru.
Anot jo, sprendimą, ar Demokratų sąjunga toliau gali dirbti koalicijoje su „Nemuno aušra“, priims partijos valdyba, „dabar nuomonių yra visokių“.
Parlamento pirmininkas priminė, kad „Nemuno aušros“ įtraukimą į koaliciją klaida pavadino ir prezidentas G. Nausėda, todėl dabar svarbi ir jo pozicija šiuo klausimu.
Paklaustas, ar yra tikras, jog liks Seimo pirmininko poste, S. Skvernelis teigė, kad jis kliba tiek pat, kiek valdančioji koalicija.
„Labai procedūra paprasta – nutarimo projektą pats parengčiau, 15 minučių Seime ir atviras balsavimas, ir ... viskas“, – sakė politikas.
Kaip rašė BNS, socialdemokratas G. Paluckas iš premjero pareigų atsistatydino teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Dėl to pirmadienį pasitraukė ir visas Ministrų kabinetas.
Prezidentas G. Nausėda ne daugiau kaip per 15 dieną turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą.
Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis ne daugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
Skvernelis apie R. Duchnevičiaus žmonos verslą: turėčiau sakyti, kad viskas teisinga
Žiniasklaidai paskelbus, jog pastaruosius penkerius metus Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms laimi socialdemokrato Roberto Duchnevičiaus sutuoktinės įmonė, S. Skvernelis sako, jog tai neatrodo teisinga. Tiesa, Seimo pirmininkas pažymi, jog koalicijos partneriai socialdemokratai veikiausiai norėtų, jog jis viešojoje erdvėje šiuo klausimu laikytųsi priešingos pozicijos.
„Turėčiau sakyti, kad viskas teisinga, kad nesuerzinčiau partnerių, bet nėra viskas teisinga. Jeigu tiesa, ką žiniasklaida skelbia, kad specifikacija buvo rengta to, kas laimėjo konkursą, tai, man atrodo, nėra teisinga“, – sakė S. Skvernelis.
Tiesa, jis akcentavo, jog dar per anksti imtis konkretesnių vertinimų – situaciją turi išnagrinėti Viešųjų pirkimų tarnyba.
„Ar tai teisinga, ar ne, man atrodo, į šitą klausimą labai lengvai gali atsakyti Viešųjų pirkimų tarnyba. Čia nereikia įžvelgti kriminalų – čia yra viešieji pirkimai“, – kalbėjo parlamento vadovas.
„Partijos, kada pirkimai yra susiję su politinės kampanijos reikalais, pirkimus vykdo pagal viešųjų pirkimų įstatymą, kaip bet kuri organizacija“, – akcentavo jis.
Kaip ketvirtadienį paskelbė portalas „15min“, LSDP viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metus laimi socialdemokrato Vilniaus rajono mero R. Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“.
Remiantis viešųjų pirkimų dokumentuose pateikta informacija, J. Šimanska teikia paslaugas partijai nuo 2021 metų, už kurias per visą šį laikotarpį iš partijos gavo beveik 150 tūkst. eurų.
Portalo žiniomis, viešųjų pirkimų specifikacijas galėjo parengti pats R. Duchnevičius.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ketina aiškintis, ar pradėti tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų supainiojimo.
