Skvernelis įvardijo didžiausią intrigą

„Šiandien turbūt didžiausia intriga bus, ar prezidentas priims teroristą, ar ne. Tai man įdomu“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis, referuodamas į ankstesnius F. Jansono pasisakymus.
„Jeigu ką, tai pasiruošę paskambinti Antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“, kad į Prezidentūrą eina teroristas“, – ironizavo politikas.
R. Žemaitaitis sakė, kad gavo kvietimą į Prezidentūrą. Klausiamas apie G. Nausėdos patarėjo pareiškimus, „aušrietis“ teigė nenorįs komentuoti, tačiau teigė manąs, kad už tokius pasisakymus asmeniškai būtų sulaukęs teisėsaugos dėmesio.
„Tai žinoma, kad pakvietė. Mes esame valdančioji koalicija, reikia išspręsti vieną klausimą – dėl Energetikos ministerijos“, – kalbėjo „aušrietis“, nurodydamas, kad pastabų prezidento komunikacijai neturi.
„Matote, yra didžiausia problema, kad pagal Vadovybės apsaugos (tarnybos – ELTA) aprašą, asmenys, kurie įtariami terorizmu, negali būti įleidžiami į viešuosius valstybinius objektus. Nežinau, kaip Prezidentūra turės patikrinti mus“, – juokaudamas pastebėjo jis.
Naujosios Vyriausybės programą paremtų, jei koalicijoje neliktų „aušriečių“
S. Skvernelis sako, kad jo vadovaujamos partijos frakcija Seime palaikytų naujosios Vyriausybės programą, jei koalicijoje neliktų „Nemuno aušros“.
„Ji (programa – BNS) yra blogesnė nei buvo 19-osios Vyriausybės. (Tai – BNS) yra ne mūsų programa, prašymo palaikyti nėra, tai mes ir nepalaikysime“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė politikas.
„Jeigu būtų prašymas palaikyti, pasitraukus vienam iš partnerių, programą, tai aišku turbūt natūralu, kad pagal terminus turėtų Seimas grąžinti Vyriausybei patobulinti ir tada galima jau žiūrėti kaip patobulės, nes reiktų išmėtyti kai ką iš programos“, – pridūrė jis.
Trečiadienį su paskirtąja premjere Inga Ruginiene susitikęs S. Skvernelis sako, kad naujoji ministrė pirmininkė pokalbio metu neprašė iš demokratų palaikymo balsų.
Socialdemokratai tikisi, kad rugsėjo 23 dieną Seimas patvirtins Vyriausybės programą.
„Nebalsuosim, darysim viską, kad tas procesas neitų į priekį“, – nurodė S. Skvernelis.
S. Skvernelis sakė, kad kvietimo grįžti į koaliciją partija šiuo metu nesulaukė, o sulaukusi pasiūlymų juos svarstytų partijoje.
„Kol kas signalų nėra. Tai mes (...) orientuojamės jau praktiškai dirbti opozicijoje“, – aiškino jis.
Paklaustas ar šiandien sulaukęs kvietimo jungtųsi prie koalicijos, S. Skvernelis teigė, kad apie tai svarstytų tik tada, kai socialdemokratų „laivas jau nebeplauks“.
„Esame solidi politinė partija, todėl savaitė ten, savaitė ten... (...) Aš sakau šiandien „ne“ labai aiškiai, kadangi matau, jog lipdomas yra tas laivas, kuris plauks kažkur tai“, – pabrėžė buvęs Seimo vadovas.
BNS rašė, kad nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui. Jis tą padarė sulaukęs vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų
