Gitanas Nausėda susitikimą su Kapčiamiesčio gyventojais dėl poligono vertina kaip žingsnį pirmyn

„Labai svarbu, kad mes nuo to pirmojo emocijų pliūpsnio perėjome prie konstruktyvaus dialogo ir tiktai tokio dialogo metu mes galime išsiaiškinti, ko labiausiai reikia, kas labiausiai skauda ir kaip galėtume į tai atsižvelgti“, – žurnalistams po susitikimo ketvirtadienį kalbėjo šalies vadovas.
Pasak jo, susitikime, kuriame dalyvavo ir keli ministrai, gyventojams ne tik buvo pateikti atsakymai į dalį jiems rūpimų klausimų, bet ir gauta „peno pamąstymui“ tais klausimais, kuriais atsakymo valdžios pareigūnai dar neturi.
„Yra labai specifinių individualių situacijų, kur tiesiog dar reikia pagalvoti. Ir tokie susitikimai ir suteikia galimybę sprendimus apšlifuoti ir pateikti taip, kad jie niekam nekeltų abejonių. Tačiau visos problemos yra išsprendžiamos, svarbiausia, kad išsaugotume Lietuvą saugią ir tokią valstybę, kurios pasirengimo ginti niekas nenorėtų net testuoti. Tai yra geriausias kelias į taiką“, – kalbėjo G. Nausėda.
Susitikime gyventojai klausė apie galimybę toliau vystyti baidarių verslą, būsimą triukšmo lygį, gamtos apsaugą, kompensacijas už turimus žemės, miško sklypus, poligono ribas ateityje.
Prezidentas sako apeliavęs į žmonių patriotiškumą, pabrėžęs glaudžius ryšius su sąjungininkais.
„Norisi, kad ir Lietuvos kariuomenė nebūtų pelenė, kuri turėtų taip pat savo poligoną, kuriame galėtų vykdyti pratybas, kad visi mūsų poligonai nebūtų vien tiktai atiduoti sąjungininkams“, – kalbėjo prezidentas.
Kaip rašė BNS, Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje, planuojamas poligonas apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
„Būtų gerai, jei jis būtų dar šiek tiek didesnis, nes jis geriau atlieptų brigados pratybų poreikį, tačiau ir tie kvadratiniai kilometrai, kurie yra, leidžia vykdyti iki trijų su puse tūkstančių karių masto pratybas. Ir tai bus daroma laikantis pačių aukščiausių standartų tiek gamtosauginiu, tiek triukšmo, tiek kitais požiūriais“, – kalbėjo G. Nausėda.
Lietuvoje šiuo metu yra devyni poligonai.
