Skvernelis įvertino Ruginienės reakciją: apgailėtina

„Aš tikrai šios pozicijos negirdėjau. Jeigu perteikėte (mintį – ELTA) teisingai, tai yra apgailėtina“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis, paklaustas apie I. Ruginienės žodžius.
Kaip skelbta, ketvirtadienį teismui pripažinus R. Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų, Vyriausybės vadovė teigė, kad dėl susiklosčiusios situacijos „visuomenė tikrai padarys išvadas ir rinkimų rezultatai tą parodys“.
„Yra politiniai sprendimai, kuriuos priima rinkėjai, kadangi rinkimuose dalyvauja. (...) Šiandien yra padaryti teisiniai sprendimai. Tai viską mesti ant rinkėjo nuo savo atsakomybės – turbūt nebūtų teisinga“, – reaguodamas į premjerės poziciją dėstė buvęs Vyriausybės vadovas.
S. Skvernelio vertinimu, po ketvirtadienį paskelbto teismo sprendimo koalicija – o konkrečiau, socialdemokratai – privalės ieškoti sprendimų dėl padėties valdančiojoje daugumoje.
„Teismas konstatavo – šiandien tikrai tas konstatavimas yra labai prastas, kalbant apie tarptautinę reakciją ir reakciją mūsų šalyje. Nėra galutinis sprendimas, bet situacija yra tikrai rimta ir tą iššūkį dabar turi spręsti pati koalicija. Ir manau, kad čia visgi yra didžiausios parlamentinės partijos galvos skausmas, nes jie renkasi partnerius, su kuo formuoja koaliciją“, – aiškino „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, kartodamas, kad darbas su R. Žemaitaičiu koalicijai jau dabar yra problema.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Vilniaus apygardos teismas „aušriečių“ lyderį pripažino kaltu dėl antisemitinių pasisakymų.
Jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Jei nuosprendis įsiteisės, politikas ją turės sumokėti per du mėnesius.
Teismas nusprendė, kad, būdamas valstybės politiku R. Žemaitaitis 2023 m. gegužę ir birželį vartojo niekinančią žmogaus orumą kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami septyni politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente partijos pirmininko viešai pasakyta kalba.
Pats „aušriečių“ lyderis Eltai teigė sprendimą skųsiąs, nes jis, anot jo, yra politizuotas.
Tuo metu opozicija tvirtino – jei galutinės instancijos teismo sprendimas bus analogiškas, parlamentas privalės rengti apkaltą „aušriečių“ pirmininkui.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė žurnalistams sakė, kad po teismo sprendimo susiklosčiusi situacija koalicijos ir socialdemokratų gretose kol kas nebuvo aptarta.
Be to, paklausta, ar R. Žemaitaitis gali tęsti darbą Seime, Vyriausybės vadovė atsakė, kad tai paaiškės kitų parlamento rinkimų metu.
Apmaudą dėl susiklosčiusios padėties išreiškė Seimo vadovas Juozas Olekas. Pasak jo, situacija turės būti aptarta ne tik socialdemokratų partijos, bet ir visos koalicijos gretose.
