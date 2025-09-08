Skvernelis pateikė prašymą atleisti jį iš Seimo pirmininko pareigų

Apie pirmadienį pasirašytą prašymą Eltai patvirtino pats S. Skvernelis.
Pernai rinkimus laimėjusiems socialdemokratams rugpjūtį suformavus naują valdančiąją daugumą su „aušriečiais“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, S. Skvernelis tikino pasitrauksiąs į parlamento vadovo posto.
Dėl S. Skvernelio atleidimo Seimas turėtų spręsti trečiadienį parlamentarams susirinkus į pirmąjį rudens sesijos posėdį.
Pagal naująją koalicinę sutartį Seimo pirmininko kėdė deleguojama socialdemokratams – pastarieji į šį postą siūlys šiuo metu pirmojo vicepirmininko pareigas einantį Juozą Oleką.
Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu pirmojoje Seimo sesijoje visam parlamento įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas raštišku pareiškimu gali siūlyti ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių – 15 parlamentarų.
Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.
