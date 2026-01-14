 Socialdemokratų garbės pirmininkas Algirdą Paleckį vadina politiniu kaliniu

2026-01-14 14:07
BNS inf.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis už rengimąsi šnipinėti Rusijai nuteistą Algirdą Paleckį vadina politiniu kaliniu.

Vytenis Povilas Andriukaitis
Vytenis Povilas Andriukaitis / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Taip jis kalbėjo, komentuodamas situacijas dėl galimo neskaidrumo LRT įstatymo pataisų rengimo procese, krašto apsaugos sistemos pirkimuose, kuriuose dalyvavo su socdemais siejama įmonė „Fegda“.

„Jeigu būtų mano valia, aš ir Baudžiamojo kodekso pataisų, už kurias dabar Algirdas Paleckis sėdi kalėjime, nebūčiau siūlęs. Jis yra politinis kalinys. Jis absoliučiai niekuo nepavojingas“, – tinklalaidėje „Politika“ sakė V. P. Andriukaitis.

Buvęs politikas ir diplomatas A. Paleckis yra nuteistas pusšeštų metų kalėjimu už rengimąsi šnipinėti Rusijai ir šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę.

Jis taip pat yra nuteistas dėl Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimo menkinant partizanus.

Praėjusiame dešimtmetyje A. Paleckis buvo nuteistas už sovietų agresijos neigimą per 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, kai pareiškė, kad tądien „saviškiai šaudė į savus“.

A. Paleckis yra dirbęs Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, Seimo pirmininko pavaduotojo patarėju, Vilniaus vicemeru, 2004–2007 metais ėjo Seimo nario pareigas.

