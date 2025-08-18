Socialdemokratų ir „aušriečių“ lyderiai ketina aptarti valdančiosios daugumos formavimą

„Norėtume, kad procesas vyktų kaip įmanoma greičiau, tai reiškia, kad norėtume ir keliam sau ambiciją dėl koalicijos sutarties sutarti šią savaitę. Planuojam rytoj vidurdienį susitikimą su „Nemuno aušra“, – sekmadienį sakė laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Aušriečių“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius teigė, kad partijos valdyba dėl tolesnio darbo daugumoje nuspręs pirmadienį bei pabrėžė, jog potenciali koalicijos sudėtis su „valstiečiais“ ir jų partneriais „aušriečius“ tenkintų.
Socialdemokratai prie naujosios koalicijos prisijungti taip pat pakvietė iki šiol opozicijoje dirbusią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis yra sakęs, kad partija yra pasirengusi tęsti darbą socialdemokratų vadovaujamoje valdančiojoje koalicijoje.
Jis taip pat teigė, jog „Nemuno aušra“ norėtų pakeisti visus tris deleguotus teisingumo, aplinkos ir žemės ūkio ministrus į partijos narius.
Prezidentas Gitanas Nausėda šio Seimo kadencijos pradžioje yra sakęs, kad dėl „Nemuno aušros“ reputacinių problemų neskirs partijos narių ministrais.
M. Sinkevičius teigė, jog šiuo klausimu LSDP yra šalies vadovo pusėje.
BNS rašė, kad iki šiol koaliciją sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
LSDP derybas dėl koalicijos atnaujinimo pradėjo po to, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė. Socialdemokratai į premjeres siūlo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Seimo valdyba pirmadienį turėtų nutarti dėl neeilinės sesijos šaukimo. M. Sinkevičius nurodė, jog parlamentas į posėdžius turėtų rinktis ketvirtadienį ir rugpjūčio 26-ąją.
Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, ji ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą bei Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
