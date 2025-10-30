 Socialdemokratų valdyba ir prezidiumas svarstys kandidatą į krašto apsaugos ministrus

2025-10-30 06:44
BNS inf.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba ir prezidiumas ketvirtadienį nuotoliniuose posėdžiuose aptars kandidatūrą į krašto apsaugos ministro pareigas.

Tą partija ketino daryti antradienį, tačiau posėdžiai buvo atšaukti.

BNS šaltinių teigimu, premjerė Inga Ruginienė partiečiams ketino pristatyti dabartinio susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą, tačiau ją užginčijo prezidentas Gitanas Nausėda.

Žiniasklaidoje taip pat minėtos Seimo nario Roberto Kauno, D. Šakalienės komandoje dirbusių krašto apsaugos viceministrų Karolio Aleksos ir Tomo Godliausko pavardės.

Anksčiau krašto apsaugos sistemai vadovavusi D. Šakalienė ministrės pareigas paliko, praradusi premjerės pasitikėjimą.

