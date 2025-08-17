Sostinės savivaldybė paaiškino, kodėl nebuvo pastebėta neatlyginta Palucko žala

Pastarąjį tyrimą savivaldybė inicijavo po to, kai paaiškėjo, kad tuometis Vyriausybės vadovas sostinės administracijai dar 2012 m. teismo priteistą žalą atlygino tik šių metų liepą.
„Sprendimą patenkinti G. Palucko prašymą ir išdėstyti priteistą žalą sumokėti dalimis priėmė 2011–2015 m. veikę Vilniaus miesto savivaldybės politiniai ir administracijos vadovai, kurie neužtikrino, kad susitarimas būtų tinkamai prižiūrimas ir vykdomas“, – Eltai patikrinimo išvadas komentavo Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.
„Dėl vidaus teisės aktų spragų, nesuskaitmenintų dokumentų ir jų neįtraukimo į apskaitą iš karto, kai tik buvo sudarytas žalos sumokėjimo susitarimas, šis G. Palucko finansinis įsipareigojimas nebuvo tinkamai užfiksuotas, kas būtų leidę užtikrinti jo vykdymo priežiūrą“, – akcentavo savivaldybė.
Pasak sostinės vadovybės, siekiant ištaisyti ankstesnių administracijų klaidas, buvo peržiūrėti su skolomis susiję vidiniai procesai bei teisinis reglamentavimas.
„Įvertinus šią konkrečią situaciją ir siekiant ištaisyti buvusių administracijų padarytas ir paliktas klaidas, jau yra peržiūrėti vidiniai procesai, susiję su skolų ir kitų finansinių įsipareigojimų įtraukimu į apskaitos sistemą, jų įvykdymo stebėsena bei kontrole. Taip pat tobulinamas teisinis reglamentavimas, siekiant sukurti aiškias ir tikslias procedūras, apibrėžti skirtingų padalinių darbuotojų pareigas bei atsakomybės ribas tam, kad panašios situacijos ateityje nepasikartotų“, – tikina savivaldybė.
Pasak jų, G. Paluckas šiuo metu jau yra atlyginęs visą priteistą žalą ir sumokėjęs priskaičiuotas palūkanas.
Apie tai, jog neatlyginta žala buvo nepastebėta veikiausiai dėl to, jog atitinkami dokumentai nebuvo apskaityti finansų sistemose, anksčiau teigė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Tiesa, tai buvo tik preliminarios įžvalgos, kurias vėliau patvirtino atliktas vidinis patikrinimas.
2007–2009 m. laikotarpiu sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjęs G. Paluckas 2010 m. buvo nuteistas už piktnaudžiavimą, organizuojant žiurkių naikinimo paslaugų pirkimą. Šį nuosprendį po poros metų patvirtino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT).
Politikui buvo skirta lygtinė dviejų metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat priteista atlyginti žalą – kiek daugiau nei 57 tūkst. litų (apie 16,5 tūkst. eurų).
Liepos pabaigoje pasirodžiusioje „Siena“ ir „Laisvės TV“ publikacijoje nurodoma, kad bene trečdalį dar 2012 m. priteistos sumos – apie 4,9 tūkst. eurų – politikas savivaldybei sumokėjo tik šių metų liepos 8 d. ir galutinai atlygino žalą.
Vėluojant atlikti įsipareigojimus, savivaldybė priskaičiavo politikui ir 3,7 tūkst. eurų palūkanų – jas G. Paluckas taip pat sumokėjo.
ELTA primena, kad po kelis mėnesius trukusių skandalų dėl verslo ryšių, liepos pabaigoje G. Paluckas atsistatydino iš premjero pareigų. Į šį postą valdantieji socialdemokratai pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Naujausi komentarai