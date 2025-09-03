STT apklaustas Hofmanas: tai yra priežastis turbūt to melo ir šmeižto

„Buvau pakviestas dėl to, kad viešojoje erdvėje pasirodė informacija dėl galimo poveikio politines pareigas einančiam asmeniui. (...) Tai, kaip supratau, tai bus vertinama pagal mano parodymus, pagal kitą surinktą medžiagą ir bus nuspręsta, ar tyrimą tęsti toliau, ar ne“, – žurnalistams po apklausos sakė I. Hofmanas.
Pasak jo, apklausoje kalbėta apie Žemės ūkio ministerijai pavaldžių įstaigų ir tarnybų vadovų kaitą, ministro politinės komandos formavimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio prašymus.
Pats I. Hofmanas nesiėmė vertinti, ar patyrė politinį spaudimą.
„Nežinau, ar tai galėčiau pavadinti spaudimu, bet kad buvo išsakyti tam tikri lūkesčiai, norai, pageidavimai, tai tikrai taip. Kaip matote, ministras atsilaikė ir į juos nebuvo atsižvelgta“, – kalbėjo I. Hofmanas.
„Aš to nevertinu, kad tai sukėlė kažkokias pasekmes, bet tai yra priežastis turbūt to melo ir šmeižto, kurį R. Žemaitaitis paleido mano, ministerijos ir jos darbuotojų atžvilgiu, taip diskredituodamas valstybės institucijas, diskriminuodamas Žemės ūkio ministerijoje dirbančias moteris“, – teigė jis.
Aš to nevertinu, kad tai sukėlė kažkokias pasekmes, bet tai yra priežastis turbūt to melo ir šmeižto, kurį R. Žemaitaitis paleido mano, ministerijos ir jos darbuotojų atžvilgiu, taip diskredituodamas valstybės institucijas, diskriminuodamas Žemės ūkio ministerijoje dirbančias moteris.
Jis teigia, kad santykiai su R. Žemaitaičiu nebuvo „nei kažkokie labai artimi, nei pašliję“. Pasak ministro, „aušriečių“ lyderio pirmieji prašymai buvo šių metų vasario-kovo mėnesiais, kai buvo kalbama, kas turėtų vadovauti Žemės ūkio duomenų centrui.
I. Hofmanas sako nematęs reikalo viešinti šios situacijos, kadangi R. Žemaitaičio pageidavimai „nesukėlė jokių pasekmių“.
Kaip skelbė BNS, dėl I. Hofmano pareiškimo, kad R. Žemaitaitis jam galimai darė spaudimą, STT yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą, po to spręs, ar pradėti ikiteisminį tyrimą.
Interviu nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalui ministras antradienį teigė, kad R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.
Pasak ministro, „aušriečių“ lyderis turėjo interesą keisti konkurso į Žemės ūkio duomenų centro direktoriaus reikalavimus, taip pat domėjosi vadovų atleidimu Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, Valstybinėje augalininkystės tarnyboje ir Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.
R. Žemaitaitis antradienį pareiškė, kad ministerijos darbuotojai dirba nuotoliu „su pižamomis“ ir darbo metu lankosi grožio salonuose.
Kaip rašė BNS, buvęs Žemės ūkio tarybos pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, nes partija nusprendė teikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
Naujausi komentarai