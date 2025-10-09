Su EK nariu susitikęs ministras sako, kad istorinė atmintis yra priešnuodis Rusijos dezinformacijai

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos diplomatijos vadovas Europos Komisijos (EK) narį informavo apie besikartojančius Rusijos revizionistinius bandymus iškraipyti ir perrašyti istoriją.
„Reikia daugiau pastangų bendram istoriniam naratyvui Europoje puoselėti, turime įtvirtinti totalitarizmo nusikaltimų aukų atminimą. Raginame Europos Komisiją skirti tam daugiau dėmesio. Gyva istorinė atmintis – efektyvus priešnuodis Maskvos manipuliacijoms“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Pasak URM, susitikime, kuris įvyko Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje, aptarta istorinės atminties išsaugojimo svarba, pristatyta Lietuvos kovos su dezinformacija ir propaganda patirtis, kalbėta, kokių priemonių ES galėtų imtis atremiant priešiškas informacines operacijas bei kitas hibridines grėsmes.
Šios temos, pasak K. Budrio, bus vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais pirmoje pusėje prioritetų.
Kaip skelbia ministerija, K. Budrys EK nariui pristatė Lietuvos pasiūlymus dėl Komisijos rengiamos iniciatyvos „Europos demokratijos skydas“ („European Democracy Shield“), kuria siekiama apsaugoti demokratinius rinkimų procesus Europoje nuo išorinės įtakos.
„Ši iniciatyva padės gerinti koordinaciją tarp ES institucijų ir valstybių narių bei efektyviau naudoti jau turimus ir kurti naujus ES įrankius, stiprinančius demokratinį atsparumą. Džiaugiamės turėdami galimybę prisidėti kuriant esminę priemonę kovai su dezinformacija regione“, – teigė ministras.
Ministras kartu su eurokomisaru apžiūrėjo Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ekspoziciją.
Europos komisaras iš Airijos M. McGrathas yra paskirtas koordinuoti „Europos demokratijos skydo“ iniciatyvos rengimą. Šią iniciatyvą paskelbė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), artėjant Europos Parlamento rinkimams 2024-ųjų gegužės mėnesį.
