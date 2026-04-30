Švietimo ministrė Suvalkuose dalyvaus lietuvių pagrindinės mokyklos pavadinimo ceremonijoje

Šiai mokyklai bus suteiktas „Vienybės“ vardas, pranešė ministerija.
„Simbolinis vardas, kurį pasirinko mokyklos bendruomenė, atspindi Suvalkų krašto lietuvių bendruomenės dvasią, istorinį tapatumą ir nuoseklų siekį išsaugoti gimtąją kalbą, kultūrą bei tautinę savimonę“, – teigė R. Popovienė.
„Tai vardas, primenantis daugiau nei šimtmetį skaičiuojančią lietuviško gyvenimo tradiciją Suvalkuose, stiprius ryšius su Lietuvos valstybe ir atsakomybę perduoti šias vertybes jaunajai kartai“, – sakė ji.
Lietuvių pagrindinė mokykla Suvalkuose atidaryta 2023 metų gruodį.
Mokyklos steigėjas – Vyskupo Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“, pastato įsigijimą, atnaujinimą finansavo Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Pernai baigta mokyklos priestato statyba ir įrengimas, į jį įsikėlė Suvalkų lietuvių vaikų darželis.
Pradinėje mokykloje mokosi apie pusšimtis vaikų.
