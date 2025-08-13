„Tam tikrų klaidų buvo“: specialusis liudytojas „čekiukų“ byloje – dar vienas Seimo narys

Apie suteiktą statusą BNS trečiadienį patvirtino ir Generalinė prokuratūra, ir pats parlamentaras.
„Dėl Seimo nario T. Martinaičio yra priimtas prokuroro nutarimas apklausti jį (...) apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką“, – BNS sakė Generalinės prokuratūros atstovė Rima Studienė.
Ji nenurodė, kada buvo priimtas minimas nutarimas.
Seimo narys BNS patvirtino, kad praėjusią savaitę su juo susisiekė bylos tyrėjas ir pakvietė į apklausą. Jos data dar derinama.
T. Martinaitis nuo 2019 metų iki 2024 metų, kai buvo išrinktas į Seimą, dirbo Akmenės rajono savivaldybės vicemeru ir tarybos nariu.
Prokuratūra beveik visoje Lietuvoje tiria tarnybinių lėšų naudojimo pagrįstumą 2019–2023 metų savivaldos kadencijoje.
Politikas pripažįsta, kad galėjo padaryti klaidų, siekdamas gauti kompensacijas už išmokas, kurios yra skiriamos dėl darbo tarybos nariu metu patirtų sąnaudų.
„Tam tikrų klaidų buvo, bet kiek jos kainuoja ir yra vertos, pasakys institucijos. Aš linkęs bendradarbiauti, problemų nesudaryti“, – BNS sakė T. Martinaitis.
„Žinau, kad per tuos metus gavau daug išmokų, gal kažkas teisėsaugai ir neaišku, bet, tikiuosi, išsispręsime. Į klausimus atsakysiu“, – pridūrė jis.
Prokuratūra tuo pačiu pabrėžia, kad pagal naujausią tvarką, specialiojo liudytojo statusas yra suteikiamas vienai apklausai ir po jos nustoja galioti. Norint toliau asmenį apklausinėti kaip specialųjį liudytoją, prokuroras turi priimti naują nutarimą.
BNS rašė, kad šią savaitę kaip specialusis liudytojas „čekiukų“ byloje buvo apklaustas ir susisiekimo ministras, buvęs Jonavos savivaldybės tarybos narys Eugenijus Sabutis.
Politikas teigė esąs tikras savo nekaltumu ir tvirtino, jog statusas jam netrukdo toliau eiti ministro pareigų.
Tiek T. Martinaitis, tiek E. Sabutis turi teisinę neliečiamybę kaip Seimo nariai, todėl norint jiems pareikšti įtarimus Seimas turėtų panaikinti šių politikų imunitetą.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė šią savaitę pranešė, kad galbūt artimiausiu metu kreipsis Seimą dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo keliems neįvardytiems parlamentarams.
Naujausi komentarai