Tapinas: Olekas koalicijos projektą persiuntė svetimiems žmonėms

„Būsimasis Seimo pirmininkas Juozas Olekas yra toks techniškai pasikaustęs, kad sugebėjo koalicinės sutarties projektą atsiųsti svetimiems žmonėms“, – šeštadienį feisbuke rašė A. Tapinas.
Anot A. Tapino, šie pašaliniai žmonės koalicijos projektą jam persiuntė. A. Tapinui ypač patiko „tie violetiniai pastebėjimai“.
„Lietuvos socialdemokratų partija, kadangi ten „Google Docs“, gal galit padaryti, kad ir aš galėčiau „editinti“ [liet. redaguoti], nes irgi turiu pastabų. Galiu jas mėlynai įrašyti. P. S. Kai valdysite Lietuvą, būkite geri, nepersiųskite valstybės paslapčių Kremliui. P. P. S. Mano Lietuva bedale, už ką tau tai?“ – ironizavo A. Tapinas.
Paviešintame dokumente rašoma, kad į ministrės pirmininkės poziciją siūloma Inga Ruginienė, o Seimo pirmininko – pats J. Olekas. Ministrų sudėtis Vyriausybėje nustatoma taip: devyni atiteks LSDP, trys „Nemuno Aušrai“ ir du Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS) bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS).
A. Tapinui pasidalijus dokumentais socialiniuose tinkluose, J. Olekas situacijos, panašu, nesureikšmina.
„Turbūt bus pirmas kartas, kai tiek daug žmonių perskaitys valdančiosios daugumos koalicijos sutartį“, – feisbuke rašė J. Olekas.
„Turiu nuvilti intrigų medžiotojus – koalicinė sutartis yra vieša, pasiūlymai sutarčiai irgi nėra jokia paslaptis. Pripažįstu, po ilgų derinimų ir įtempto darbo nutinka visko – laiškas nukeliavo žmogui, kuriam jis nebuvo skirtas. Bet nieko baisaus! Dokumente nėra nieko, kas nebūtų paskelbta visuomenei per sutarties pasirašymą. Tik šįkart daugiau žmonių ją perskaitys. Ačiū už pasidalinimą!“ – dėkojo socialdemokratas.
Primename, kad sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą Seime formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Ketvirtadienį LVŽS taryba nusprendė jungtis prie socdemų vadovaujamos Seimo daugumos. Koalicinę sutartį partijos žada pasirašyti kitos savaitės pradžioje.
