Tęsiantis problemoms su balionais ir vilkikais, aktualijas aptars premjerė ir prezidentas

„Eilinis darbinis premjerės ir prezidento susitikimas, kuriame bus aptartos aktualijos“, – BNS susitikimo išvakarėse informavo I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Susitikimas, be kita ko, vyksta Seimui po pirmojo svarstymo antradienį Vyriausybei grąžinus tobulinti 2026 metų valstybės biudžeto projektą. Jame Ministrų kabinetas krašto apsaugai yra suplanavęs skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP).
Tačiau per mažu algų didinimu skundžiasi statutiniai pareigūnai, šią savaitę surengę protesto akciją. Pagal dabartinį biudžeto projektą visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų, tačiau, pasak pareigūnų profsąjungų, statutinių pareigūnų algoms didinti dar reikėtų mažiausiai 150 mln. eurų.
BNS rašė, kad dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug mėnesiui uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio vidurnakčio.
Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, Minsko režimas neleidžia vilkikams grįžti į Lietuvą.
I. Ruginienė pirmadienį kartojo, kad Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis. Tiesa, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius poreikio vėl apriboti pasienio punktų darbą susitikimo su opozicija išvakarėse tikino nematantis.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl kontrabandinių balionų spalio ir lapkričio mėnesiais stabdant Vilniaus bei Kauno oro uostų darbą buvo paveikti 36 tūkst. keleivių planai ir atšaukti arba į kitus oro uostus nukreipti 249 skrydžiai.
Kaip parodė šią savaitę naujienų agentūros BNS užsakymu „Vilmorus“ atlikta apklausa, maždaug keturi iš dešimties Lietuvos gyventojų sako jaučiantys didesnę grėsmę savo saugumui dėl iš Baltarusijos atskrendančių meteorologinių oro balionų su kontrabanda.
