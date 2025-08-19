Tomaszewskis atskleidė, ko norėtų į koaliciją kviečiama LLRA-KŠS: tai būtų pirmas žingsnis

„Padirbėjome dėl programos rimtai“, – antradienį Eltai sakė tris mandatus Seime turinčios politinės jėgos vadovas Waldemaras Tomaszewskis.
Politiko teigimu, su „valstiečiais“ aptarus bendrus programinius pasiūlymus, jo pirmininkaujama politinė jėga linkusi siūlyti didinti vaiko pinigus. Anot jo, valstybės ekonomika leidžia šias išmokas ženkliai kilstelėti.
Šiuo metu išmoka vaikui siekia apie 120 eurų. W. Tomaszewskio manymu, iki kadencijos būtų galima šią išmoką padidinti kone dvigubai.
„Mes siūlome didinti iki 200 eurų kadencijos pabaigoje“, – sakė jis.
Savo ruožtu vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų, taip pat vaikams, turintiems negalią, politiko teigimu, būtų galima išmoka padidinti iki 300 eurų. Šiuo metu ji siekia beveik 200 eurų per mėnesį.
„Tai yra labai realu“, – teigė jis.
Taip pat, tęsė W. Tomaszewskis, prie koalicijos jungtis svarstanti partija matytų pagrindo didinti regioniniams kelias skiriamą lėšų dalį. Politiko teigimu, būtų galima siekti, kad iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų regioniniams ir valstybinės reikšmės keliams būtų skiriama vienoda dalis pinigų.
„Respublikiniai keliai ir taip gerai sutvarkyti. Kam kloti asfaltą ant gero asfalto? Siūlome padidinti proporciją (vietinės reikšmės keliams – ELTA)“, – sakė politikas.
W. Tomaszewskis įsitikinęs, kad tokie užmojai ne tik nėra neįgyvendinami būsimai daugumai, tačiau ir ganėtinai artimi pretendentei į premjeres Ingai Ruginienei.
„Tai būtų pirmas žingsnis, mes daug neprašome. Tai yra punktai, kurie sprendžiami nepakankamai. Manau, kad tai tam tikra dalimi sutampa ir su Ingos Ruginienės socialine politika. Aš manau, kad čia nebus problemų“, – samprotavo W. Tomaszewskis, pridurdamas, kad kol kas apie postus nėra kalbama.
„Šiandien principingai neaptarinėjome šio reikalo. Kol nesutarėme kokia kryptimi dirbsime ir ką įmanoma padaryti, tai apie tai mes nekalbame“, – teigė LLRA-KŠS pirmininkas.
ELTA primena, kad trečiadienį vyks Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir „valstiečių“ derybinių grupių susitikimas, kurio metu bus diskutuojama dėl naujos valdančiosios daugumos sudėties.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) valdybos sprendimu, į partijos derybinę grupę buvo deleguotas politinės jėgos pirmininkas Aurelijus Veryga, frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė, parlamentarai Valius Ąžuolas, Dainius Gaižauskas, Raseinių meras Arvydas Nekrošius ir buvęs Seimo narys Jonas Jarutis.
Prie jų taip pat prisijungs ir su „valstiečiais“ į Seimą išrinktas Ignas Vėgėlė.
Tuo metu vienoje frakcijoje dirbantiems Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) nariams derybose atstovaus patys „valstiečiai“.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“. LSDP lyderiai viliasi koalicinę sutartį pasirašyti dar šią savaitę.
Naujausi komentarai